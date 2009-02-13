Тимошенко собралась в Японию заманивать инвесторов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в скором времени намерена посетить Японию и провести в Токио переговоры с правительством относительно привлечения в Украину японских инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, общаясь с представителями крупнейших японских корпораций в Киеве.

«Я надеюсь, что никакие политические обстоятельства не помешают моему визиту в Японию… для того, чтобы можно было на уровне общения с премьер-министром Японии проработать то, о чем вы говорите – взаимное понимание тех направлений, по которым мы движемся, и как мы координируем на уровне правительств деятельность, которая обеспечивает вашу работу по стратегически проектам в Украине», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что дата визита будет определена позже.

Премьер Украины сделала такое заявление в ответ на замечание представителей японского бизнеса о том, что им не всегда понятно, какие из предложенных проектов Украине наиболее интересны, а также у украинской стороны отсутствует детальная информация по тем инфраструктурным проектам, которые считаются интересными и перспективными.

«Не всегда понятно, какие участки интересуют Украину», - сказал один из представителей японской делегации. Вместе с этим участники делегации Японии отметили, что вопрос сотрудничества двух стран по украинским инфраструктурным инвестиционным проектам должен быть одобрен не только на уровне правительства Украины и представителей японских корпораций, но и на уровне правительств двух стран.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в скором времени – перед ее визитом, в Токио пройдет заседание украинско-японского комитета по деловому сотрудничеству, и украинскую делегацию на этом заседании будет представлять министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.