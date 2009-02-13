Ющенко рассказал, что пришлось иметь дело с международной мафией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что главным результатом операции по освобождению судна «Фаина» является то, что обошлось без человеческих жертв с украинской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с родственниками экипажа «Фаины», которые прибыли в международный аэропорт «Борисполь», чтобы встретить моряков.

«Главное, что они живы. Все остальное можно решить», - сказал Президент.

По словам Президента, были проведены непростые драматичные переговоры, но если нужно было бы подождать еще два месяца, но чтобы все члены экипажа остались живы, он советовал бы ждать. По словам В.ЮЩЕНКО, он понимает, насколько было тяжело родственникам ожидать освобождения моряков из пиратского плена.

В то же время он отметил, что переговоры по освобождению судна были очень трудными и специфическими. Глава государства привел данные, что в 2008 году в этом регионе было захвачено 42 судна и 12 из них до сих пор не освобождены.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина вынужденная была заплатить самый большой выкуп за освобождение “Фаины”, поскольку пираты хорошо понимали специфику груза и вели себя нагло.

Кроме того, Президент отметил, что переговорный процесс по освобождению “Фаины” осложняло то, что пиратов представляли 4 центра, и каждый из них хотел быть главным.

По его словам, на определенном этапе к этим переговорам подключилась международная мафия, и сейчас Министерство иностранных дел Украины в официальном порядке обратилось в дипломатические круги других стран, которые должны объяснить, почему представители их государств могли принимать участие в таких переговорах.

В.ЮЩЕНКО также дал высокую оценку работе Службы внешней разведки, которая на определенном этапе стала центром, координировавшим переговоры с пиратами.