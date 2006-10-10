ЦИК зарегистрировала двух народных депутатов от Партии регионов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Петра ПЕТРИКА и Тамару ЕГОРЕНКО народными депутатами, избранными по избирательным спискам Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Учитывая, что Верховная Рада Украины постановлениями от 5 октября досрочно прекратила полномочия народных депутатов Эдуарда ПРУТНИКА и Алексея КОСТУСЕВА, избранных 26 марта 2006 года в многомандатном общегосударственном избирательном округе от Партии регионов, в связи с их личными заявлениями о сложении депутатских полномочий, ЦИК признала избранными народными депутатами Украины в многомандатном общегосударственном избирательном округе:

Петра ПЕТРИКА, 1953 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Одесского областного отделения Партии регионов, проживает в г. Одесса, члена Партии регионов, включенного в избирательный список Партии регионов под № 202;

Тамару ЕГОРЕНКО, 1949 года рождения, образование высшее, председателя Ленинского районного в городе Донецке совета, проживает в г. Донецк, члена Партии регионов, включенную в избирательный список Партии регионов под № 203.

Следующим постановлением ЦИК на основании действующего законодательства зарегистрировала вышеупомянутых народных депутатов Украины.

В ближайшее время они получат временные удостоверения установленного образца.

Как сообщал УНИАН, недавно парламент назначил Э.ПРУТНИКА председателем Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания.

А.КОСТУСЕВ сложил полномочия народного депутата, решив остаться в должности председателя Антимонопольного комитета.