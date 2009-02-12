Стецькив назвал вероятную кандидатуру на место Пинзеника

Желание Виктора ПИНЗЕНИКА уйти в отставку с должности министра финансов является следствием его несогласия с общей правительственной политикой.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель лидера фракции НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ.

«У Виктора Михайловича (ПИНЗЕНИКА) давно были разногласия с Юлией Владимировной (ТИМОШЕНКО) относительно финансово-экономической политики правительства», - сказал он.

В частности, Т.СТЕЦЬКИВ напомнил, что это касается государственного бюджета на 2009 год, который, по мнению В.ПИНЗЕНИКА, является нереальным.

«Кроме того, ПИНЗЕНИК не соглашался с тем, что Ю.ТИМОШЕНКО не подает в Верховную Раду, по его мнению, более реальный госбюджет. Он не хочет брать на себя ответственность за вроде бы какие-то провалы», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

По убеждению депутата, парламент даст согласие на освобождение В.ПИНЗЕНИКА. «На сегодня нет оснований не удовлетворить это заявление», - добавил Т.СТЕЦЬКИВ.

Он также напомнил, что должность министра финансов является квотой БЮТ, и именно эта политическая сила будет предлагать новую кандидатуру.

Отвечая на вопрос, кто может стать новым министром финансов Т.СТЕЦЬКИВ заметил, что вероятной кандидатурой является Сергей ТИГИПКО, но это пока единственная фамилия, которая называлась. «Все будет зависеть от БЮТ и от их решения относительно новой кандидатуры», - добавил Т.СТЕЦЬКИВ.