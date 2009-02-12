С сайта Минфина исчезло заявление Пинзеника об отставке

С сайта Министерства финансов Украины исчезло заявление Виктора ПИНЗЕНИКА о его намерении подать в отставку с должности министра финансов Украины, которое "провисело" там примерно час.

Примерно в 15.40 заявление еще находилось на сайте Минфина, на главную страницу было вынесено две первые строчки заявления. Однако при попытке зайти на его полный текст с главной страницы Минфина, появился красный шестиугольник с надписью "STOP" и фразой "У вас нет прав для доступа до этого ресурса". После этого заявление исчезло с интернет-страницы.

Узнать причины такого развития ситуации в пресс-службе ведомства не удалось, так как ни один телефон этого подразделения не отвечает.

В приемной В.ПИНЗЕНИКА УНИАН сообщили, что министр «сейчас находится на больничном».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, министр финансов В.ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду о своей отставке.

Заявление В.ПИНЗЕНИКА размещено на сайте Министерства финансов.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “я не первый раз работаю в правительстве. И всегда занимал профессиональную позицию. Сбалансированный бюджет, минимальный размер его дефицита, ограничение жизни в долг, неэмиссионные источники финансирования дефицита – этими и другими принципами я всегда руководствовался в своей работе”.

Однако в нынешних условиях, подчеркнул В.ПИНЗЕНИК, “профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”.

В таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов не имеет смысла.