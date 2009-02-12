У Тимошенко заявили Ющенко, что в его поручениях не нуждаются

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что правительство постоянно занимается проблемами НАК «Нафтогаз Украины» и не нуждается в дополнительных поручениях по этому поводу со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя решение СНБО от 10 февраля.

«Мы работаем в этом направлении без поручений Президента. Это ответственность правительства. Правительство все делает и не нуждается в каких-то дополнительных напоминаниях», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что для урегулирования проблем в деятельности «Нафтогаза» правительство руководствуется действующим законодательством.

«Финансовый план компании и система мер по улучшению экономического состояния НАК «Нафтогаз» являются постоянными темами, которыми занимается Минтопэнерго», - добавил он.

При этом А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что финансовое состояние «Нафтогаза» уже улучшено по сравнению с результатами деятельности компании во времена предыдущего правительства. «Этот вопрос находится постоянно под контролем правительства», - отметил он.

По мнению первого вице-премьера, заседание СНБО стало «грязным шоу». «СНБО – это не место для того, чтобы лоббировать корпоративные интересы и коррумпированные связи», - добавил он.

В то же время, отвечая на вопрос, не планирует ли правительство в судебном порядке обжаловать решение СНБО, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Я еще не изучал это решение. Если в нем есть какие-то антизаконные вещи, то будет реагирование. Есть юристы в Минтопэнерго – они внесут свои предложения».

Как сообщал УНИАН, СНБО поручил Кабинету министров до 15 февраля утвердить баланс газа на 2009 год и предусмотреть существенную экономию потребления газа.

Также, согласно решению СНБО от 10 февраля «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое 11 февраля было введено в действие указом Президента, Кабмину поручено утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год, в котором обеспечить сбалансирование его финансовых потоков.

Кроме того, поручено обеспечить необходимый объем и своевременное получение «Нафтогазом» из госбюджета компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам хозяйствования на производство тепловой энергии, которая потребляется населением.