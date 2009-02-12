Чистка в Кабмине задерживается, потому что Турчинов все посчитал до ниточки?

Экс-премьер-министр и бывший лидер НДП Валерий Пустовойтенко считает, что Юлии Тимошенко необходимо срочно переформатировать Кабинет Министров, введя должности вице-премьеров по энергетике и промышленности, которые займутся внутренней экономикой. Он считает, что только выведя промышленность из коллапса, Тимошенко оправдает попытку остаться в должности премьера до президентских выборов. Об этом Пустовойтенко рассказал в интервью «Главреду».

«Почему Юлия Владимировна так держится за должность премьер-министра? Потому что если бы она была народным депутатом на сегодня, она бы абсолютно спокойно оставила премьерское кресло, пришла бы в парламент, и более сильно выглядела бы, чем она сегодня выглядит, - сказал Пустовойтенко. - На сегодня у нее есть груз, абсолютный груз того, что на ней висит, — вся экономика. А недостатком правительства Тимошенко является то, что оно не профессионально. Думаю, ей срочно, завтра же необходимо переформатировать Кабинет Министров: несколько министров поменять, закрепить вице-премьер-министров по энергетике, по промышленности, которые будут координировать, прежде всего, внутреннюю экономику...»

В то же время Пустовойтенко отмечает, что на данный момент попытки голосования за того или другого министра являются провальными, а Тимошенко может уступить министров из квоты БЮТ лишь при исключительных условиях.

«Конечно, она не отдаст свою квоту – разве что, возможно, уступит что-то ради чего-то там глобального, - говорит он. - С другой стороны, Литвин правильно поступает, понимая, что большинства нет, и попытки голосования за того или другого министра являются провальными. Я думаю, Гайдук уже давно бы стал вице-премьером по ТЭК, или поменяли бы кого-то из министров, если бы такая возможность была. Но с голосами есть неуверенность, Турчинов же все просчитывает: там все посчитано до последней ниточки, и когда они идут на что-то, то это уже сто процентов...»

О правительстве Тимошенко, тройке лидеров президентской гонке, Петре Симоненко и румынах, которые всегда зарились на украинские территории, причем не только на остров Змеиный, читайте больше в интервью Валерия Пустовойтенко изданию «Главред»