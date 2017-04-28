Порошенко о конфискации $1,5 миллиарда Януковича: это не последнее такое решение

Президент Петр Порошенко заявил, что конфискация 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения будет не последним решением о возврате в Украину украденных средств.

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Об этом он заявил во время совещания с генеральным прокурором Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко добавил, что возвращение украденных у государства средств - это выполнение обязательств Майдана, восстановления справедливости.

«Президент отметил, что это не будет последним решением о возврате украденных средств в Украину, и средства бывших украинских чиновников продолжат поступать в государственный бюджет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения. Руководство «Ощадбанка» уже приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.