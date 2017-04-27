В России заявили, что Лавров может встретиться с Тиллерсоном на Аляске

В РФ заявили о возможной встрече глав внешнеполитических ведомств России и США на полях заседания Совета министров иностранных дел Арктического совета, которое состоится на Аляске 10-11 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Это ближайшая возможность для министра и госсекретаря продолжить то, что обсуждалось в Москве в ходе визита", - сказал он.

Читайте такжеЛавров утверждает, что Украина хочет переписать Минск-2 в своих интересах

"Нет никакого сомнения в том, что им есть, о чем говорить. Ряд вопросов уже возник после встречи в Москве", - добавил он.

Как сообщал УНИАН ранее, президенты США Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в конце мая в одной из европейских стран, пишут росСМИ со ссылкой на источники в госструктурах РФ. Предполагается, что 25-27 мая Трамп прибудет в Европу для участия в саммитах НАТО и G7 и может заехать в одну из европейских стран для встречи с Путиным.