Поменяет ли Тимошенко президентских министров?

Гипотетически Тимошенко может провести изменения в правительстве... Ей нужна более широкая поддержка в ВР, но это не совпадает с интересами Литвина, который хочет быть главным партнером премьера... Казалось, до взлелеянного в мечтах премьер-министром Украины Юлией Тимошенко развода с нелюбимыми членами правительства, которых ей сосватали во фракции “Наша Украина – Народная самооборона” рукой подать. В восприятии Тимошенко представители НУ–НС в правительстве – это что-то вроде троянского коня от Президента Виктора Ющенко.

Но не все так просто. Заявления Тимошенко и членов БЮТ относительно ротаций в правительстве раздаются давно, сроки этого действа все переносятся, но воз с представителями НУ–НС и ныне в правительстве.

Почему же Тимошенко не удается провести запланированную комбинацию и удастся ли ей это в принципе?

Снять президентских ставленников можно, а что дальше?

В соответствии с законом о Кабмине, именно Верховная Рада освобождает и назначает на должность членов правительства. Для голосования за соответствующее постановление необходимо 226 голосов. Что касается освобождения нелюбимых Тимошенко правительственных чиновников от НУ–НС, среди которых чаще всего называют фамилии вице-премьер-министра Ивана Васюника, министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Шандры, министра юстиции Николая Онищука, министра семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко, – то здесь задержек не будет. Партия регионов и коммунисты в дружном порыве вполне могут помочь потрепать правительство и охотно проголосуют за отставку “оранжевых”. Если добавить их голоса к бютовцам и части НУ–НС, для изгнания “президентских демонов” из правительства этого вполне хватит, так сказать, чтобы и духу их здесь не было.

Но дальше появляется вопрос о назначении претендентов на их места.

В самом НУ–НС, что вполне очевидно, нет и в принципе не может быть единства в этом вопросе. Группа “За Украину”, которую возглавляет Вячеслав Кириленко и которая насчитывает около двух десятков народных депутатов, не собирается голосовать ни за отставку представителей от НУ–НС в правительстве, ни за назначение новых. Кириленко не видит оснований для отставки. Он предлагает Тимошенко назвать мотивы такого освобождения.

На пресс-конференции в УНИАН он заявил, что “если у коллег из коалиции к ним возникли вопросы, то пусть эти вопросы обнародуют”. Он добавил, что тогда будет ясно, “просто ли это у кого-то из министров цвет глаз изменился, или цвет волос, и потому его нужно поменять, или какие-то другие, возможно, действительно профессиональные претензии”. Кириленко отметил, что “если кому-то неймется или кто-то кого-то раздражает, то это еще не основание, чтобы вносить на рассмотрение такие серьезные вопросы, как изменения в составе Кабинета министров Украины».

Член этой группы Ксения Ляпина также заявила, что группа «не принадлежит к коалиции» и потому не собирается голосовать ни за освобождение, ни за назначение новых членов правительства.

Выходит, что уволить нунсовцев будет просто, но назначить на их места новых – нельзя, поскольку голосов БЮТ, Блока Литвина и коалиционной части НУ–НС недостаточно для такого решения. Вместе они набирают немногим более 200 голосов.

Кроме того, есть и другие, так сказать, нюансы, которые осложняют проблему для тех, кто жаждет правительственных ротаций.

Тук-тук! Кто там? Это мы, люди Балоги...

Члены коалиционной части НУ–НС, которые хотят делегировать свежую кровь в правительство Тимошенко вместо старых кадров, будут настаивать на одновременном голосовании за отставку и назначение правительственных чиновников. Причины этого очевидны. Если отправить в отставку действующих, “почти чужих”, министров удастся, а новые, то есть более родные, назначены не будут, госпожа Тимошенко будет опять на коне, а нунсовцы окажутся у разбитого корыта. Ведь Тимошенко получит возможность возложить исполнение министерских обязанностей на заместителей министров, которых сама и назначает, помахав ручкой НУ–НС.

Следовательно, нунсовцам-коалициантам, чтобы пойти на ротацию правительства, нужно убедиться, что удастся именно двухходовая комбинация: отставка-назначение. Но и это еще не все.

Очень важно также, кто будет назначен на новые вакансии в правительстве, или, иначе говоря, какой будет свежая правительственная кровь – депутатской или какой-то иной. Часть коалициантов, в частности самозащитники, заинтересованы именно делегировать в правительство своих людей, а это будут как раз народные депутаты (скажем, если должность министра культуры займет Олесь Доний, как это предлагает Юрий Луценко). Но в таком случае высвобождается пара-тройка уже депутатских вакансий: на место депутатов, которые сложат полномочия ради правительственных портфелей, придут следующие за ними в списке НУ–НС. А здесь судьба подготовила нунсовцам-коалициантам сюрприз. В парламент на их места заходят те, кого называют “людьми Балоги”. Понятно, это коалициантов порадует мало. Пусти таких на порог, безусловно, думают они...

Но и это еще не все. Есть нюансы, связанные с союзниками коалициантов. Вернее, потенциальными союзниками.

Да Литвину оно надо…

В первую очередь о коммунистах.

В легендарно неподкупной фракции еще не определялись по этому вопросу (что значит “определились” в понимании украинских коммунистов, очевидно объяснять не нужно). В то же время источники утверждают, что при условиях пакетного голосования за новых правительственных чиновников КПУ вроде бы голосов не даст. Лишь в случае голосования за каждого министра отдельно партия может кое за кого нажать кнопку “за”. Так, по данным источника, коммунисты поддержали бы кандидатуру дорогого им Виктора Мусияки на должность министра юстиции. Но надо ли это коалициантам-бютовцам и нунсовцам, у которых есть и другие претенденты на место главного юриста?

О Партии регионов уже упоминалось. Невзирая на противостояние между разными крыльями внутри партии, она вряд ли будет принимать участие в обновлении правительства. Скажем, политолог Вадим Карасев считает маловероятным, что “кто-то из ПР осмелится войти в правительство, поскольку будет рисковать исключением из партии”. Это же заявил в интервью УНИАН и заместитель главы парламентской фракции ПР Борис Колесников.

Есть и еще одна, так сказать, тема в проблеме ротации правительства. Звать ее Владимир Литвин. Тимошенко, утверждает тот же Вадим Карасев, нужна более широкая поддержка в парламенте, но это не совсем совпадает с интересами Председателя Верховной Рады. Ведь чем больше коалиция, тем более “технической является должность спикера”, и при официальном привлечении в коалицию, скажем, фракции КПУ влияние Литвина существенно упадет. Ведь для привлечения коммунистов коалициантам придется отдать им пост первого вице-спикера, на который давно нацеливается Адам Мартынюк. В этом случае он для Тимошенко может стать главным партнером, потеснив Литвина, что для того никак не приемлемо.

Поэтому, учитывая все упомянутые факторы, Карасев убежден, что “при нынешней недокоалиции провести спецоперацию по изменениям в правительстве” нереально. С ним тяжело не согласиться. В то же время, украинская политика, как мы хорошо знаем, далеко не всегда укладывается в логические схемы. Если мы о чем-то именно таком, нелогичном, но сугубо по-украински важном, забыли, тогда что ж – готовимся к правительственной ротации…

Надежда Пришляк