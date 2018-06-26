Конфликт в Партии регионов: вот приедет барин…
Провал попытки уволить Тимошенко с поста премьера бумерангом ударил по Партии регионов... Ее члены обвиняют друг друга в провале голосования, с надеждой поглядывая на Януковича...
Провал попытки уволить Юлию Тимошенко с поста премьера бумерангом ударил по Партии регионов. Далеко не последние в партийной иерархии парламентарии обвиняют друг друга в провале голосования за вотум недоверия правительству, с надеждой поглядывая в сторону Виктора Януковича.
|Сергей Левочкин
Интересно заметить, что основной конфликт идет между партийцами «призыва Януковича» - Левочкин – Бойко, которых связывают с Дмитрием Фирташем, противостоят Шуфричу. Тот, хоть и является «надежным штыком Януковича», но не забывает о продолжительном и эффективном сотрудничестве с Виктором Медведчуком. Сам Виктор Владимирович уже некоторое время предпочитает дистанцироваться от партийных дел СДПУ(о) и проводить время то в качестве доверенного лица Юлии Тимошенко, то в компании российского премьера Владимира Путина. Левочкина часто обвиняют в узурпации возможности получить доступ к телу партийного вождя. Провал голосования за отставку Тимошенко стал катализатором застаревшей проблемы, и, как представляется, политтехнологи из штаба БЮТ охотно пользуются возможностью для проведения операций в тылу врага. Некоторые эксперты полагают, что связь между проблемами в бизнесе Дмитрия Фирташа и суетой вокруг его политических партнеров не случайна.
|Виктор Плакида
Показательный момент – представители «старых донецких» (Николай Азаров, Владимир Рыбак, Ефим Звягильский) – не принимают участие в публичном выяснении отношений. Во-первых, это не солидно, во-вторых, они вероятнее всего присоединятся к победителям этой скоротечной, но напряженной дискуссии. Ее ограниченность во времени очевидна: «регионалам» необходимо готовиться к президентской кампании. Рейтинговые показатели Виктора Януковича сегодня таковы, что он просто обязан попытаться взять реванш за поражение 2004 года. К тому же однопартийцы не оставили Виктору Федоровичу пространства для маневра: его неучастие в президентской гонке будет означать автоматический закат политической карьеры.
|Виктор Янукович
Янукович не выдержал испытания оппозиционной деятельностью, и это только подтверждает несовершенство отечественной политической системы. Образ лидера крупнейшей партии с наибольшим представительством в парламенте все чаще диссонирует с эффективностью действий соратников Виктора Федоровича. Сегодня они расплачиваются за эксплуатацию тезиса «Янукович – это партия», а самому Лидеру, как его называют «регионалы», самое время подумать об эффективных действиях. Как минимум, ради спасения собственной карьеры.
Евгений Магда