Конфликт в Партии регионов: вот приедет барин…

Провал попытки уволить Юлию Тимошенко с поста премьера бумерангом ударил по Партии регионов. Далеко не последние в партийной иерархии парламентарии обвиняют друг друга в провале голосования за вотум недоверия правительству, с надеждой поглядывая в сторону Виктора Януковича.

В украинских условиях любой шумный провал политической акции сопровождается поиском виновных и попыткой их немедленного наказания. «Регионалы» устроили публичное, в духе открытости соревнование «Кто кого быстрее скомпрометирует», причем в нем принимают участие сразу несколько группировок. Даже если скандал затухнет, говорить о монолитности Партии регионов не придется еще долго. Пока же Сергей Левочкин прозрачно намекает на «мальчиков», готовых сдать партию под БЮТ, а Нестор Шуфрич в ответ сравнивает его с мусором, который необходимо вымести из большого и светлого дома Партии регионов. Борис Колесников отмечает, что партия в случае чего потери Левочкина, который с пеленок работает чиновником, и вовсе не заметит. По всей видимости, Борису Викторовичу вскоре припомнят, что при президенте Ющенко он ухитрился и в СИЗО побывать, и орден из рук главы государства получить. Правду говорят, что враги не нужны, когда есть такие друзья.

Интересно заметить, что основной конфликт идет между партийцами «призыва Януковича» - Левочкин – Бойко, которых связывают с Дмитрием Фирташем, противостоят Шуфричу. Тот, хоть и является «надежным штыком Януковича», но не забывает о продолжительном и эффективном сотрудничестве с Виктором Медведчуком. Сам Виктор Владимирович уже некоторое время предпочитает дистанцироваться от партийных дел СДПУ(о) и проводить время то в качестве доверенного лица Юлии Тимошенко, то в компании российского премьера Владимира Путина. Левочкина часто обвиняют в узурпации возможности получить доступ к телу партийного вождя. Провал голосования за отставку Тимошенко стал катализатором застаревшей проблемы, и, как представляется, политтехнологи из штаба БЮТ охотно пользуются возможностью для проведения операций в тылу врага. Некоторые эксперты полагают, что связь между проблемами в бизнесе Дмитрия Фирташа и суетой вокруг его политических партнеров не случайна.

Между тем конфликт набирает обороты и уже выплеснулся за пределы столицы: политсовет Крымской организации ПР лишил партийных билетов крымского премьера Виктора Плакиду и мэра Симферополя Геннадия Бабенко. Лидер «регионалов» на полуострове Василий Киселев, по всей видимости, решил воспользоваться подходящим моментом, чтобы показать чиновникам, кто в доме хозяин. Правда, вопрос целесообразности изгнания ключевых в Крыму фигур еще рассмотрят центральные органы партии, но кризис в рядах «регионалов» определенно становится масштабнее день ото дня.

Показательный момент – представители «старых донецких» (Николай Азаров, Владимир Рыбак, Ефим Звягильский) – не принимают участие в публичном выяснении отношений. Во-первых, это не солидно, во-вторых, они вероятнее всего присоединятся к победителям этой скоротечной, но напряженной дискуссии. Ее ограниченность во времени очевидна: «регионалам» необходимо готовиться к президентской кампании. Рейтинговые показатели Виктора Януковича сегодня таковы, что он просто обязан попытаться взять реванш за поражение 2004 года. К тому же однопартийцы не оставили Виктору Федоровичу пространства для маневра: его неучастие в президентской гонке будет означать автоматический закат политической карьеры.

Пока Янукович выдерживает паузу, не комментируя публично события внутри партии. Он позаботился о духовном, посетив в Москве Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. С патриаршим благословением или без него, но Виктору Федоровичу придется принимать непростые решения. Наверное, логично было бы провести для всей парламентской фракции обряд экзорцизма – изгнания злых духов, ведь после сказанного за последнюю неделю банальным освящением штаб-квартиры Партии регионов не обойтись. Если это не поможет, Януковичу предстоит принимать кадровые решения. И задачка в данном случае будет посложнее, чем изгнание из партийных рядов Раисы Богатыревой. Дело в том, что за каждым из участников конфликта стоят финансовые и организационные ресурсы. Отказаться от них накануне президентской кампании проблематично, но выступать в роли «кота Леопольда» Виктору Федоровичу амплуа не позволит. Да и бороться за президентское кресло при отсутствии надежного тыла – авантюра.

Янукович не выдержал испытания оппозиционной деятельностью, и это только подтверждает несовершенство отечественной политической системы. Образ лидера крупнейшей партии с наибольшим представительством в парламенте все чаще диссонирует с эффективностью действий соратников Виктора Федоровича. Сегодня они расплачиваются за эксплуатацию тезиса «Янукович – это партия», а самому Лидеру, как его называют «регионалы», самое время подумать об эффективных действиях. Как минимум, ради спасения собственной карьеры.

Евгений Магда