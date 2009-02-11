Политолог: можно утверждать – Москву вернули в украинскую политику
Уже есть наиболее вероятный тандем
Директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что Россия возобновляет свое влияние на внутреннюю политику Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение политолог выразил сегодня на пресс-конференции.
“Исходя из событий, которые разворачиваются вокруг Украины, можно говорить о возвращении Москвы в украинскую внутреннюю политику”, - сказал он. Политолог аргументировал свое мнение результатами недавнего газового конфликта и возможным обращением Украины к России по поводу предоставления кредита.
В связи с этим А.ЕРМОЛАЕВ напомнил, что в 2004-2005 годах после президентских выборов, как тогда отмечали все эксперты и политики, влияние России на внутренние украинские события было минимизировано.
“Но сейчас можно утверждать – Москву вернули в украинскую политику”, - отметил эксперт.
По его мнению, это объясняется как внутренними факторами на счет того, кто из украинских игроков консультирует Кремль или наоборот, так и внешними. “Но в то же время, есть еще объективная составляющая. На самом деле происходит большой торг: под каким влиянием будет Украина в условиях кризиса?”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.
По его словам, “Украину уже сдали России – сдала Германия и Соединенные Штаты”.
А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что сегодня созданы условия для формирования долгосрочного плана работы с Украиной. Среди главных направлений такого сценария политолог определил сознательное дефолтирование страны, снижение конкурентных позиций украинского большого капитала, содействие существованию мягкой центральной власти.
“Здесь можно говорить о двух-трехлетнем плане по формированию лояльной к Москве власти. Наиболее вероятными кандидатами здесь является тандем ТИМОШЕНКО-ЛИТВИН”, - сказал эксперт.
Он также отметил, что именно поэтому Владимир ЛИТВИН сейчас имеет в украинской политике не “золотую”, а историческую акцию”. “Думаю, что Владимир Михайлович понимает цену этой акции, но пока не знает, что с ней делать”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.
Говоря о региональных последствиях воплощения этого варианта, эксперт не исключил, что через год в Украине может возобновиться дискуссия вокруг федерализации страны.
В то же время А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что реализация такого сценария вокруг Украины не является “заговором”, но происходит “нормальная геополитическая игра, в которой наша власть играет только с собой”.
В свою очередь руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО оценил такую позицию коллеги менее категорично. “Думаю, что сейчас США и Европе не до Украины. Для них есть более важные геополитические и геоэкономические вызовы, связанные с глобальным кризисом”, - объяснил политолог и добавил, что сегодня Запад не хочет втягиваться в конфликт с Россией из-за Украины.