Политолог: можно утверждать – Москву вернули в украинскую политику

Директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что Россия возобновляет свое влияние на внутреннюю политику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение политолог выразил сегодня на пресс-конференции.

“Исходя из событий, которые разворачиваются вокруг Украины, можно говорить о возвращении Москвы в украинскую внутреннюю политику”, - сказал он. Политолог аргументировал свое мнение результатами недавнего газового конфликта и возможным обращением Украины к России по поводу предоставления кредита.

В связи с этим А.ЕРМОЛАЕВ напомнил, что в 2004-2005 годах после президентских выборов, как тогда отмечали все эксперты и политики, влияние России на внутренние украинские события было минимизировано.

“Но сейчас можно утверждать – Москву вернули в украинскую политику”, - отметил эксперт.

По его мнению, это объясняется как внутренними факторами на счет того, кто из украинских игроков консультирует Кремль или наоборот, так и внешними. “Но в то же время, есть еще объективная составляющая. На самом деле происходит большой торг: под каким влиянием будет Украина в условиях кризиса?”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, “Украину уже сдали России – сдала Германия и Соединенные Штаты”.

А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что сегодня созданы условия для формирования долгосрочного плана работы с Украиной. Среди главных направлений такого сценария политолог определил сознательное дефолтирование страны, снижение конкурентных позиций украинского большого капитала, содействие существованию мягкой центральной власти.

“Здесь можно говорить о двух-трехлетнем плане по формированию лояльной к Москве власти. Наиболее вероятными кандидатами здесь является тандем ТИМОШЕНКО-ЛИТВИН”, - сказал эксперт.

Он также отметил, что именно поэтому Владимир ЛИТВИН сейчас имеет в украинской политике не “золотую”, а историческую акцию”. “Думаю, что Владимир Михайлович понимает цену этой акции, но пока не знает, что с ней делать”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Говоря о региональных последствиях воплощения этого варианта, эксперт не исключил, что через год в Украине может возобновиться дискуссия вокруг федерализации страны.

В то же время А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что реализация такого сценария вокруг Украины не является “заговором”, но происходит “нормальная геополитическая игра, в которой наша власть играет только с собой”.

В свою очередь руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО оценил такую позицию коллеги менее категорично. “Думаю, что сейчас США и Европе не до Украины. Для них есть более важные геополитические и геоэкономические вызовы, связанные с глобальным кризисом”, - объяснил политолог и добавил, что сегодня Запад не хочет втягиваться в конфликт с Россией из-за Украины.