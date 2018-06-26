Киндер-сюрпризы украинской политики

Выборами в стране запахло давно. Это чувствуется в тональности телепрограмм, выступлений в сессионном зале, мобилизации квази-социологических фирм и “независимых” экспертов, которые, судя по резкости их комментариев относительно одних политиков и откровенной комплиментарности относительно других, уже стали элементами предвыборной инфраструктуры.

В 2002 году казалось невероятным, что талантливая молодежь даже при каких-то неплохих деньгах сможет прорваться к власти. Факт консервирования элит казался безоговорочным, и такое состояние - неизменным. Однако президентство Ющенко при всех его горьких провалах и разочарованиях дало по крайней мере две позитивных вещи. В первую очередь это свобода слова, во-вторых – хоть и незначительное, но обновление властной элиты. До реального решения проблемы ротации элит нам еще далеко. Но новые лица таки появились.

Мы решили провести предварительный аудит активов и пассивов таких людей – преимущественно молодых политиков, до сорока лет (плюс Анатолий Гриценко: ему 52, но он тоже находится в реестре новых лиц) и которые сделали заявку на участие в большой политике и кое-чего в ней таки достигли.

Анатолий Гриценко: любимчик для умников Интеллектуал. Руководитель избирательного штаба Виктора Ющенко на президентских выборах, экс-министр обороны.

Среди его активов в первую очередь его опыт. Он, безусловно, убедил общество в том, что сумел начать реформы в армии. Реально оценивать его военные достижения могут специалисты, но в глазах людей он остается министром-реформатором. Серьезным ресурсом можно считать его связи с Центром Разумкова и брак с ведущей журналисткой “Зеркала недели”.

Слабое место – он любимчик для умников, мягко говоря, далекий от популизма. Способность убедить журналистов на брифинге и коллег в парламентском комитете не означает способности убедить людей хотя бы в доме культуры. А без этого вселить надежду в широкие электоральные массы будет непросто. Ющенко в свое время без этого обошелся, но не нужно забывать, что у Ющенко и рейтинг был другой и помогали ему неслабые друзья.

Многие убеждены, что Анатолий Степанович все еще находится во властной обойме благодаря Вячеславу Кириленко, который приложил усилия, чтобы добиться для отставного министра должности главы парламентского комитета. По мнению других, он уже практически вышел из-под этого влияния, в частности, “запустив” свой новый проект в виде общественного движения.

Что дальше? В БЮТ он якобы не хочет, а НУ–НС уже не помощник... Вытянет ли Гриценко самостоятельный проект, даже при условии наличия у его лидера интересного проекта Конституции? Пока еще тяжело сказать. Много зависит от того, насколько команде Гриценко удастся применить на практике современные коммуникационные и политтехнологические приемы для привлечения средств на выборы и расширения электоральной базы – от узкого круга интеллектуалов до более широких народных масс. Обаме в Штатах это в значительной мере удалось. Украина, конечно, не Штаты. Но наблюдать будет интересно.

Арсений Яценюк: самый рейтинговый из молодой поросли На сегодня он самый рейтинговый из молодых политиков Украины. Это легко заметить по зачастую нервным высказываниям о нем со стороны потенциальных оппонентов. Иногда старшие политологи, замеченные в штабах его конкурентов, с агрессией, которая так не идет к их солидному возрасту, несколько раз переспрашивают Арсения Яценюка: скажите, а кто вас финансирует?

Когда начинается кампания, спонсоров партии или лица легко вычислить по избирательному списку и составу команды. Сейчас ничего невозможно скрыть, даже если встречаешься на Сардинии. Но главное обвинение, которое звучит в адрес Яценюка, – якобы его связь с Дмитрием Фирташем, владельцем скандальной компании “РосУкрЭнерго”.

Между тем в 2006 году именно тогдашний министр экономики Украины Арсений Яценюк единствененный из правительственных чиновников беспощадно боролся с “РосУкрЭнерго” и не пускал связанную с ним компанию – “УкрГазЭнерго” на отечественный рынок. Яценюк называл ее “Агентством по банкротству Украины”. А на то время выступать против РУЭ, находясь во власти, было значительно тяжелее, чем в оппозиции. Поэтому финансирование Фирташем своего давнего противника выглядело, если не фантастическим, то довольно странным.

Но даже если и так, тяжело понять, чем газовый бизнес хуже земельной латифундии, яркие представители которой сидят в блоке одного из кандидатов в Президенты. Земля, как и газ, – такой же стратегический ресурс страны.

Впрочем, Арсений Яценюк пообещал обнародовать, кто из денежных мешков будет жертвовать на его “Фронт перемен”. Посмотрим...

В активах Яценюка - опыт работы на должностях министра экономики, заместителя губернатора, главы Нацбанка и спикера Верховной Рады. Должность руководителя НБУ досталась ему во время Оранжевой революции. Тогда Яценюк, посоветовавшись с банкирами крупнейших банков, сработал оперативно – принял решение запретить снятия депозитных вкладов и фактически спас банковскую систему Украины. Интересно, что сегодня, во время кризиса, Нацбанк, возглавляемый Стельмахом, фактически пытался повторить шаги Яценюка, но это не спасло ситуации. Эксперты считают, что это мера была бы эффективной и теперь, если бы действия НБУ были прозрачнее.

Пока еще нет четких заявок о его электоральной карте. Россию вроде бы не раздражает, и на Западе – не чужой. Многие политики утверждают, что начинают день с иностранной прессы. Наши политики бывали в Давосе, но, кажется, Яценюк первый, кто провел там украинский ланч, торгуя не лицом и модными платьями, а мозгами. Его CV устроило бы работодателей Гарварда и ABM, но задел госслужащего дает возможность надеяться на наиболее полную реализацию потенциала дома.

Виталий Кличко: не соблазниться на жирные обещания власти – уже достойный поступок

В политической истории Украины, кажется, ни один парламент не обходился без олимпийского чемпиона, но ни один из них не возглавлял блок. Виталий Кличко претендует на самостоятельную роль.

Пока еще он имеет фракцию в Киевраде и играет чрезвычайно важную роль. Из нечестных и непрозрачных землеотводов мэрского большинства он делает события, заметные людям. Кличко оставался в Киевраде стойкой и последовательной оппозицией, выгодно выглядит на фоне гламурной молодежи, которая находится на балансе городского головы и исполняет роль биомассы для голосования. Не соблазниться на жирные обещания власти – это уже достойный поступок.

Но для дальнейшего роста этого маловато. Судьба Виталия будет зависеть от того, кто будет в его окружении. В его способность самостоятельно продуцировать и реализовывать стратегии никто не верит. Поэтому оппоненты всегда придирчиво будут изучать его окружение. И пока еще, откровенно говоря, им есть чем попрекнуть Кличко – качество “денежных мешков” блока ничем не лучше тех, кто становится объектами острой критики блока. Поэтому многие ставят вопрос так: возможно, вторая роль в союзе с популярным политиком – лучше, чем репутация куклы в руках могучих теневых советников? Решать чемпиону.

Олесь Довгий: перспективный политик, которому не повезло с “отцом” Откровенно интересный парень, его можно считать стопроцентно перспективным политиком, которому, однако, просто не повезло с отцом... Политическим отцом...

Сыновья бывших министров обычно являются героями таблоидов, Олесь между тем сидит и проводит заседания, засветившись в явном скандале лишь один раз. Он сделал слишком дорогой, как для госслужащего, подарок какой-то модели.

Ну, с кем не бывает, тем более, что родной папа у него не бедный человек.

Должность Довгого была бы прекрасным плацдармом для политической карьеры – при другом мэре. Поэтому по мнению многих, очень много зависит от того, хватит ли Олесю мудрости своевременно дистанционироваться от Леонида Михайловича и перебраться в другую обойму. Иначе за ним будет всегда тянуться шлейф “инициатив” и одиозной славы Черновецкого.

Вячеслав Кириленко: чтобы ребенок стал самостоятельным, нужно поссориться с отцом

Можно сказать, что он политик того будущего времени, когда харизма будет не главным, главным же – последовательность во взглядах и постоянный труд.

Экс-председатель партии “Народный союз Наша Украина” – едва ли не единственный политик, который ради интересов дела сумел дважды уступить первый номер (сначала в партийном списке, а затем – поступиться креслом спикера).

Его верность Президенту понятна и по-своему заслуживает уважения, но говорят, что ребенок не может стать самостоятельным, аж пока не поссорится со своей семьей. Партийная перестройка, которой настойчиво занимался Кириленко, до такой степени зависела от шагов аппарата и планов первого лица, что труд лидера зачастую был сизифовым. Теперь же, когда его “ушли”, можно быть значительно более свободным в своих маневрах. Но здесь опять, как и у других коллег по цеху “молодих-перспективних” политиков, все зависит от ресурсов – где взять кадры, медийные возможности, деньги, в конечном итоге.

После ухода с должности председателя партии Вячеслав Кириленко не дает скандальных интервью, он создал отдельную группу, дистанционируясь от НСНУ. В средней и дальней перспективе группа Кириленко могла бы стать “западным крылом” гипотетического блока Яценюка. Но, конечно, есть искушение быть и более самостоятельным.

...К сожалению, большинство новых депутатских лиц сегодня – это достойные преемники “старых”. Они одинаково выступают, одинаково выглядят, одинаково относятся к бюджету и попали в депутатский список только потому, что, образно говоря, выносили ночные горшки лидеров или делали нечто подобное.

Поэтому хочется верить, что приход тех, кого сегодня здесь упоминали, поможет открыть шлюзы и обеспечит приток свежей крови в политическую жизнь Украины…

Маша Мищенко