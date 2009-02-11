В НУ-НС поняли, что через несколько месяцев ситуация может «взорваться»

Председатель партии Христианско-демократический союз, народный депутат от НУ-НС Владимир СТРЕТОВИЧ не исключает проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я не исключаю, что на протяжении нескольких месяцев может взорваться (ситуация в стране – УНИАН), и может возникнуть избирательная кампания”, - заметил В.СТРЕТОВИЧ.

При этом он выразил сомнение, что может быть реализована идея Партии регионов об одновременных парламентских и президентских выборах, но не исключил, что они могут состояться друг за другом через относительно небольшой промежуток времени. По мнению В.СТРЕТОВИЧА, целесообразно было бы сначала провести президентские выборы, а затем - парламентские. “Это может быть, я такое предвижу, и оно все больше “стучится” в политикуме”, - отметил он.

В то же время, по убеждению В.СТРЕТОВИЧА, сегодня наиболее актуальным вопросом является создание новой системы власти. “Системы власти, которая будет построена на принципах эффективного управления, эффективного менеджмента и обязательной ответственности перед гражданским обществом, механизмами общественного контроля, прозрачной власти, прозрачности принятия решений, и т.д.”, - отметил он.

По словам лидера ХДС, инструментом этого должна быть в первую очередь конституционная реформа и фактическое “переоснование государства” путем деятельности Конституционной ассамблеи учредительным образом. Также важным вопросам В.СТРЕТОВИЧ назвал введение контроля общества за действиями власти.

В.СТРЕТОВИЧ отметил и важность консолидации общества. По его мнению, в условиях, когда политики проявили неспособность стать для общества примером консолидации, эту миссию на себя должны взять церкви.