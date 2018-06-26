Как власть на СНБ0 грязным бельем кичилась (фоторепортаж)
12:27, 11 февраля 2009
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Он - ей: кредит в России берете на непонятно каких условиях, убаюкиваете нас ложью... Она - ему: ваша CНБО - крыша для всех коррупционных махинаций, и вообще мы - просто конкуренты на выборах...
Грязное белье власть не просто показала, она его безжалостно вывалила на головы украинцев. Хотя последние "переговоры" между президентским Секретариатом и Кабмином никому уже не давали оснований для особых иллюзий... Заседание же СНБО стало апофеозом.
А глаза в глаза?
Он - ей: директив на газовые переговоры не было, "Нафтогаз" ведете к банкротству, кредит в России берете на непонятно каких условиях, убаюкиваете нас ложью...
"Все не отвечает действительности"
Она - ему: "нулевого варианта" в глаза не видела, ваша СНБО - крыша для всех коррупционных махинаций, и вообще мы - просто конкуренты на выборах...
"Я не занимался вашим вонючим газом никогда"
Сколько лет, сколько зим...
Идеологические противники - нашеукраинец Ехануров и регионалка Богословская
И соратники - премьер Тимошенко и министр Ехануров
Эта женщина угрожает возбудить уголовное дело против Тимошенко