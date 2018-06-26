Как власть на СНБ0 грязным бельем кичилась (фоторепортаж)

Грязное белье власть не просто показала, она его безжалостно вывалила на головы украинцев. Хотя последние "переговоры" между президентским Секретариатом и Кабмином никому уже не давали оснований для особых иллюзий... Заседание же СНБО стало апофеозом.

Он - ей: директив на газовые переговоры не было, "Нафтогаз" ведете к банкротству, кредит в России берете на непонятно каких условиях, убаюкиваете нас ложью...

Она - ему: "нулевого варианта" в глаза не видела, ваша СНБО - крыша для всех коррупционных махинаций, и вообще мы - просто конкуренты на выборах...

Фото УНИАН