Как власть на СНБ0 грязным бельем кичилась (фоторепортаж)

Как власть на СНБ0 грязным бельем кичилась (фоторепортаж)

12:27, 11 февраля 2009
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Он - ей: кредит в России берете на непонятно каких условиях, убаюкиваете нас ложью... Она - ему: ваша CНБО - крыша для всех коррупционных махинаций, и вообще мы - просто конкуренты на выборах...

Грязное  белье  власть  не просто показала, она его безжалостно вывалила на головы украинцев. Хотя последние "переговоры" между президентским Секретариатом и Кабмином никому уже не давали оснований для особых иллюзий...  Заседание же СНБО стало апофеозом.

Он - ей: директив на газовые переговоры не было, "Нафтогаз" ведете к банкротству, кредит в России берете на непонятно каких условиях, убаюкиваете нас ложью...

Она - ему: "нулевого варианта" в глаза не видела, ваша СНБО - крыша для всех коррупционных махинаций, и вообще мы - просто конкуренты на выборах...

Фото УНИАН

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