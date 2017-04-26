В Мариуполе "Оппоблоку" не рады: Королевской желали "гореть в аду" (видео)

В Мариуполе Донецкой области партия "Оппоблок" продолжает сбор подписей под своими "требованиями" - о "защите" русского языка и "восстановлении мира" в Украине.

Как и вчера, 26 апреля свою подпись на бланках оставила народный депутат от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская. Во время этого некоторые из присутствующих жителей города выкрикивали ей "Ганьба!", "Давай уходи!", "Чемодан, вокзал, Россия", "Нет предателям", "В аду гореть", передают "Новости Донбасса".

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Кроме представителей "Оппоблока" возле палатки собрались активисты и жители, недовольные риторикой партии. Они заявили о намерениях обращаться к мэру и СБУ, так как считают, что подобные провокации в 2014 году привели к началу боевых действий в регионе.

После этого они вызвали сотрудников полиции, усомнившись в местной прописке ответственных за сбор подписей. Прибывшие правоохранители проверили прописку и сообщили, что все присутствующие в палатке зарегистрированы в Мариуполе.