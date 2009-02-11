После президентских выборов Партию регионов ждут тяжелые времена

До президентских выборов раскола в Партии регионов не будет. Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ.

По его словам, партийцы понимают, что перед президентскими или перед возможными досрочными парламентскими выборами “это делать нецелесообразно”. Он добавил, что “есть определенное электоральное знамя - Виктор ЯНУКОВИЧ, и все рассчитывают, что благодаря ему партия может вернуться во власть”.

В.КАРАСЕВ считает, что В.ЯНУКОВИЧ будет “делать все, чтобы подавить внутрипартийные бунты, конфликты и скандалы, поскольку расколы и отколы негативно отразятся на шансах ЯНУКОВИЧА на президентских выборах”. В то же время он добавляет, что это не значит, что в “партии не будут происходить центробежные процессы, но они будут подковерными”.

Политолог отмечает, что после президентских выборов - “хоть победных, хоть проигранных - для Партии регионов настанут тяжелые времена”, поскольку в случае выигрыша В.ЯНУКОВИЧ не будет заниматься партией, и тогда “одна из групп влияния возьмет под контроль всю партию”, а проигравшие “будут искать новое политическое счастье на стороне”. По его словам, это приведет к серьезной реорганизации партии, в том числе “из-за отколов и расколов”.

В то же время он отметил, что эти “процессы будут интенсифицированы, если В.ЯНУКОВИЧ проиграет”. В.КАРАСЕВ считает, что после проигрыша В.ЯНУКОВИЧА на выборах Президента “Партия регионов как политический проект донецкой бизнес-элиты закончит свое существование, и тогда каждый будет искать себе союзников”, что может привести к возникновению нескольких партий, “или некоторые группы влияния прибьются в том числе и к БЮТ в случае победы Юлии ТИМОШЕНКО”.

В.КАРАСЕВ считает, что сегодняшнее противостояние в Партии регионов предопределено бизнесовыми интересами, “поскольку это клуб бизнес-элит, и не только донецких, под зонтиком электорального рейтинга В.ЯНУКОВИЧА”. По его словам, идет борьба “за первые позиции в партии, а также за партнеров на президентских выборах”. Он отметил, что “идет борьба за место под электоральным солнцем, которым сегодня является В.ЯНУКОВИЧ, то есть за место под солнцем после президентских выборов”.

Он отметил, что кое-кто из регионалов думает, “что этим солнцем будет Ю.ТИМОШЕНКО, поэтому уже ищет себе теплые места в новой “солнечно политической системе Украины”.