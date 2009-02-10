Крымский премьер не считает себя исключенным из Партии регионов

Председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА не считает себя исключенным из рядов Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Симферополе, комментируя решение политсовета крымской организации ПР о его исключении из партии.

«Я не считаю себя выбившим из рядов Партии регионов. Я был всегда ее приверженцем, я был ей предан, остаюсь с ней до конца», – подчеркнул В.ПЛАКИДА.

Как сообщал УНИАН, политсовет крымской организации Партии регионов на заседании 9 февраля принял решение исключить мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО и крымского премьера В.ПЛАКИДУ из рядов ПР и состава исполкома крымской парторганизации.

Г.БАБЕНКО считает, что решение политсовета о его исключении не является окончательным. Мэр Симферополя намерен обжаловать решение в высших органах партии.