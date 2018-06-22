Второе дыхание или последний вздох Универсала?

Президент будет инициировать законопроект об Основах внешней и внутренней политики, базированный на Универсале национального единства. Об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Арсений Яценюк. Когда именно это состоится, не сказал. Но понятно, что тема важна и актуальна, а следовательно – не залежится.

Важность и актуальность одобрения Универсала как Основ... вроде бы связана с коалиционным процессом и условиями, выставленными “Нашей Украиной” антикризисной коалиции ради его продолжения.

Но в действительности это диктуется потребностью немедленного и окончательного самоопределения Украины в геополитическом пространстве, поскольку без этого уже никакие тактические игры политиков не приводят ни к чему, кроме тотальной стагнации.

Абсолютно понятно, что без такого концептуального самоопределения не удовлетворит свои аппетиты, а наоборот, будет терять динамику олигархический капитал. Это обусловит последующую его “мафизацию” – вместо цивилизации. Все остальные процессы пойдут соответственно: феодализация отраслей экономики и территорий, очередной упадок производительных сил, социальной сферы и тому подобное.

Политическая же система в теперешнем ее конституционном виде или с распространением хаоса еще и на регионы благодаря механическому продолжению конституционной реформы – таки начнет разрушение целостности страны не в пропагандистско-виртуальном, а в буквальном смысле.

Все участники теперешнего политического процесса это давно понимали, но до определенного момента считали, что переигрывают друг друга и внедрят собственный геополитический выбор путем получения временного преимущества друг над другом и через другой, чем Основы и Универсал, законодательный механизм.

Например, через правительственную программу. Или через законодательное распределение полномочий Президента и правительства, в котором бы определение курса осуществлялось бюрократически-административным способом.

Но, как выяснилось, в этих границах силы геополитических оппонентов практически равны. Поэтому поле борьбы приходится расширять и вводить дополнительные инструменты, которые бы предоставили преимущество одной из сторон. Это – самые общие правила новой игры, которая только начинается.

И уже в начале этой игры можно зачесть первую победу за очками той команде, которая первой внесла дополнительный фактор в виде Универсала в процесс, а затем, когда этот морально-политический документ стал считаться одноразово использованным, – сделала его инструментом дополнительного давления на оппонентов.

Идет речь, понятно, о Президенте и “Нашей Украине”, которые медлили с переговорами относительно коалиции ровно столько, чтобы выход на Основы внешней и внутренней политики именно на базе Универсала стал едва не единственным возможным выходом из нынешней ситуации.

При этом выигрыш команды Президента заключается в том, что путем “безрезультатных” переговоров она сделала невозможным опережающую инициативу оппонентов относительно упомянутых Основ... – на совсем другой базе. Ну, например, на базе предвыборных программ Партии регионов, коммунистов и социалистов.

Относительно этого свои рассуждения и, кажется, даже разочарование уже выложил спикер Александр Мороз. Он соглашается с тем, что Универсал можно вписать в Основы внешней и внутренней политики, но предупреждает, что сам по себе текст Универсала узаконить нельзя, поскольку это, мол, будет противоречить Конституции...

Лидер КПУ Петр Симоненко усилил подтекст сказанного Морозом: он напомнил, что вопрос Универсала, именно относительно геополитических моментов, включительно с языком, –должны, по мнению коммунистов, быть предметом референдумов. То есть не просто закона.

Мнение Партии регионов по поводу Универсала как общего документа раньше выражали несколько спикеров, и сводится оно к тому, что Универсал не был и не является программным партийным документом для нее, а следовательно – не может безоговорочно выполняться. Очевидно, этот тезис ляжет и в основу последующей дискуссии ПР относительно Универсала в пределах Основ внешней и внутренней политики.

А вообще последующий сценарий борьбы вокруг инициированного Президентом закона можно отчасти предусмотреть, и он заложен в действующие конституционные нюансы.

В частности, тактическая борьба обещает развернуться вокруг вопроса – как должен приниматься документ: в виде закона или как лишь постановление ВР. Конституция этого не определяет. А разница есть, и существенная. Ведь постановление ВР – документ, недосягаемый для Президента. А закон может не только инициироваться, но и ветироваться Президентом – если оппоненты попробуют напихать в документ альтернативные Универсалу положения. Такие, как предостережение коммунистов, в частности и относительно референдумов.

Тот факт, что Президент уже готовится инициировать именно законопроект, который имеет силу первоочередного рассмотрения, – означает, что Ющенко хочет удержать тактически-технологическое преимущество. Хотя парламентская коалиция не только обязательно будет настаивать на постановлении, а даже может поспешить внести его до получения проекта от Банковой. Эта погоня на опережение, правда, может привести к таким же глупостям, как было с мораторием на повышение тарифов...

Дальше предметом торга станет главным образом позиция Партии регионов, что будет разрываться между “Нашей Украиной”, с одной стороны, и коммунистами и социалистами – с другой.

Собственно, главная проблема ПР заключается не в блуждании между политическими партнерами, а в противоречии интересов главных “акционеров” партии и предвыборными обещаниями и обязательствами перед Россией.

Сделать хотя бы для себя выбор в интересах собственных интересов ПР в теперешних условиях не в состоянии, поэтому “помогать” ей придется “Нашей Украине” приблизительно теми же методами, что и до сих пор. То есть процедурно-тактическими манипуляциями, игрой “в четыре руки” с Президентом, ссорами с КПУ и СПУ... При необходимости будут внедрены и дополнительные инструменты – как вот разные варианты законопроекта о Кабмине, которого так хочет премьер-министр, а может, и закон о Президенте... Конечно, перспектива подписания НУ коалиционного соглашения лишь после одобрения при участии ПР Основ... на базе Универсалуа и безоговорочно будет иметь вес последней точки.

Со стороны Президента последним аргументом должен стать и станет, очевидно, подписание или ветирование бюджета.

Как видим, опять в кучу собираются все известные объекты борьбы, что просто таки соблазняют составить из них очередной “пакет”. Насколько можно понять, именно форму “пакета” все они имели и в проекте коалиционного соглашения, которое так и не подписали участники переговоров.

Но ситуация с принятием Основ внешней и внутренней политики отличается от заключения коалиционного соглашения тем, что речь идет уже не о политическом акте, а о законе, который в ближайшее время не будет иметь обратного действия и на базе которого могут быть быстро осуществлены последующие сдвиги в развитии или, напротив, торможении Украины.

Поэтому нет ни одного сомнения, что едва лишь на каком-то этапе прозвучит предложение о “пакете” из упомянутых документов, как станет понятно, что декларируемый в настоящее время Президентом и “Нашей Украиной” курс уже в последний раз и надолго предан. Ну а антикризисная коалиция, возможно, в расширенном наконец виде станет гробовщиком Универсала, который должен был, напротив, оставаться законодательной библией государственного курса.

Впрочем, настоящая борьба за Универсал, национальное единство и последующий курс страны еще не началась, поэтому следует ожидать по крайней мере творческого подхода к достаточно-таки надоевшим схемам и комбинациям, средствам и методам.

Кстати, совсем новым фактором борьбы за внутренний и внешний курс страны должна была бы стать позиция относительно Универсала теперешней оппозиции в лице БЮТ. Как известно, в предыдущей “серии”, когда Универсал лишь появился на свет как способ решения проблемы премьер-министра, БЮТ игнорировал его и оставил себе пространство для маневра.

Возможно, именно сейчас, имея в этом вопросе даже не золотую, а бриллиантовую акцию, – БЮТ сделает игру для себя и для страны?

Ирина Погорелова