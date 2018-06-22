Пощечина «любим друзям»

Небольшой неожиданностью понедельника 9 октября стала публикация Указа Президента Виктора Ющенко о назначении его советником бывшего Государственного Секретаря Украины (именно так, с больших букв, предписывалось всем СМИ в специальном циркуляре писать эту должность) Александра Зинченко. Хотя те, кто внимательно следил за развитием конфликта между Виктором Андреевичем и руководством партии, в которой он до сих пор числится почетным председателем, скорее всего не удивились.

Ведь назначение Зинченко очевидно имеет целью дать хорошую пощечину так называемым „любим друзям”, которые, по мнению многих экспертов, до сих пор сохраняют решающее влияние на принятие решений руководством НСНУ. Ведь Ющенко четко и недвусмысленно приказал своей партии и этим самым „любым друзям” в ее составе вступать в „широкую коалицию”. Правда „доны” должны были параллельно подтвердить приверженность подписанному ими Универсалу национального единства. Но они и так делают это по пять раз на дню.

И что? Не послушались „любі друзі”, решили играть какую-то свою игру. Пришлось даже Ющенко устами свежеиспеченного главы своего Секретариата Виктора Балоги пугать непокорных – мол, возьмет Виктор Андреевич и сложит полномочия почетного председателя НСНУ.

А теперь вот вам еще! Советником Президента назначен человек, который в свое время инициировал масштабный политический скандал, похоронивший политическую карьеру „любих друзів” и самого Зинченко, а также привел к отставке правительства Юлии Тимошенко. Напомним, Александр Алексеевич заявил о коррумпированности ближайшего окружения Президента Виктора Ющенко, о том, что господа Петр Порошенко, Александр Третьяков „энд компани” „цинично реализуют план использования власти в собственных целях”. Пообещав предоставить доказательства вины „коррупционеров” и „узурпаторов”, Зинченко подал в отставку.

Обозреватели считали и считают акцию Зинченко составляющей частью масштабной информационной спецоперации по дискредитации как „любих друзів”, так и самого Ющенко со стороны команды Юлии Тимошенко. Ведь эту же информацию практически дословно повторили и Михаил Бродский, и Александр Турчинов, и сама Юлия Владимировна.

И эта операция эффективно добавилась к ухудшению имиджа Президента и снижения его рейтинга наряду со скандалом, который окрестили „сын Бога”. Вдохновительницей и организатором последнего, кстати, тоже считают Тимошенко.

Поэтому у многих сегодня возник риторический вопрос о пределах, точнее беспредельности, президентского всепрощения и толстовства. А как воспринимает глава государства, который не раз подчеркивал свою преданность духу и букве закона, тот факт, что Зинченко не выполнил три судебные решения и не принес публичные извинения за распространение неправдивой информации Порошенко, Третьякову и Мартыненко?

Что еще могло побудить Президента заменить Зинченко целых трех советников – Бориса Немцова, Ксению Ляпину и Михаила Сироту? Некоторые эксперты повторяют крылатую фразу: „Эсдеки бывшими не бывают”. Случайно ли назначение Зинченко совпало во времени с приходом на должность главы Секретариата Президента еще одного бывшего объединенного социал-демократа Виктора Балоги? Кстати, они с Зинченко теперь „дважды однопартийцы”, ведь вместе после СДПУ(О) побывали и в „Нашей Украине”. Теперь у них есть шанс стать „трижды однопартийцами”. Если наконец начнется реализация давно анонсированного нового политического проекта Банковой. Говорят, оба деятеля отечественной социал-демократии (о) поддерживали по-тихому хорошие отношения даже после того, как Балога первый по хронологии покинул ряды “объединенных”.

Славный трудовой путь Александра Зинченко поневоле навевает размышления над проблемами предательства.

Вспомним, как пленки майора Мельниченко зафиксировали разговор, который фактически являл донос „вроде бы Зинченко” „вроде бы Кучме” на „неправильное поведение” бывшего партийно-кланового начальника Зинченко Виктора Медведчука. Потом Зинченко „кинул” и СДПУ(о), и самого Кучму. Впоследствии непринужденно „наехал” на людей, которые, собственно, привели его в избирательный штаб Виктора Ющенко, – Порошенко и Мартыненко. А практически – и на самого Виктора Андреевича.

Может, теперь покаялся? Но ситуация для Ющенко в настоящее время складывается, мягко говоря, очень непростая. Поэтому непонятно, насколько целесообразно вводить в команду человека, склонного к принятию „чисто прагматичных” решений относительно своего политического выбора. Как бы не пришлось потом прятать глаза, как в ситуации с назначением и „раззначением” пресловутого Василия Базива...

Николай Писарчук