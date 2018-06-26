Ноу-хау украинского правительства: борьбе с кризисом поможет стрельба из лука

Что общего между украинским Стабилизационным фондом (статья 76 Закона о бюджете на 2009 год) и американской программой TARP(Troubled Asset Relief Program) – программой оздоровления неликвидных активов? Если абстрагироваться от несоразмерных объемов (700 млрд долларов у американцев и в эквиваленте менее 3 млрд долларов в нашем случае),то призвание у этих инструментов, казалось бы, схожее – предоставить государственное финансирование критически важным отраслям экономики, самортизировать сокращение производства и удержать на плаву финансовый сектор. Однако есть и другие параллели – приятная такая мелочевка.

Последним, 22-м пунктом, уже упомянутой статьи 76 Закона о Госбюджете определенно, что за счет средств Стабилизационного фонда, можно финансировать, кроме 21-го предварительно выписанного направления, также «другие расходы». Под «другие расходы» можно подвести все, что попросит электорат у правительства во время предвыборной кампании, которая уже фактически началась, – дорогу между селами; газификацию населенных пунктов; долги шахт за электроэнергию и регрессные горнякам. Правда, для этого нужно заручиться согласием Азарова и возглавляемого им Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности. Аналогичный пункт – «другие расходы» - можно найти и в американском прототипе объемом в 451 страницу.

Похоже на то, что средства Стабилизационного фонда (если они туда вообще поступят) будут использоваться прежде всего на погашение задолженности по заработным платам – как в бюджетной сфере, так и в реальном секторе. Первая ласточка уже есть – по результатам правительственного совещания по поводу проблемных вопросов в авиационной отрасли принято решениео пополнении уставных фондов Харьковского авиационного завода и Киевского завода «Авиант» за счет средств Стабилизационного фонда. Среди прочего, эти средства будут направлены и на погашение долгов по заработной плате, которые достигли 43 млн. грн. Очередь за деньгами, которых нет, такая, что не протолкнуться.

Шесть миллиардов гривен в Стабфонде, впрочем, уже есть. Они были позаимствованы еще в прошлом году по схеме, которую правительство, убедившись в ее действенности, выписало потом в печальноизвестной (или просто известной – для кого как) статье 84 Закона о госбюджете-2009: «Государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины по их номинальной стоимости на протяжении трех банковских дней со дня поступления предложения относительно их выкупа от банков». Правительство выпустило в ноябре бондов на 6 млрд; банки (кажется, убедили даже кого-то из коммерческих) выкупили эти бумаги и немедленно отнесли их в НБУ, получив чуть ли не в тот же день рефинансирование на эту сумму. Такая вот монетизация бюджетного дефицита.

Если правительство с НБУ и в дальнейшем будут наполнять Стабфонд эмиссионными средствами, то негативные последствия от этого затмят все вроде бы благородные цели, которые должны из него финансироваться. Да нет, оказывается, Ю.В. нашла в мире кредиторов, которые, по ее словам, заявили о своем желании предоставить эквивалент 21 млрд гривен на расходы развития. "Впервые и именно во время кризиса мы создали стабилизационный фонд в бюджете на базе переговоров с другими государствами. Могу утверждать, что он будет наполнен", - заявила Тимошенко. Появляется по меньшей мере два вопроса. Если кредитный пирог в мире уже усох так, что вот-вот исчезнет, то кто отрежет Украине от него хоть горбушку? Во-вторых, кто даст в долг государству, которое объявлено на весь мир первым кандидатом в банкроты? Какие могут быть гарантии возврата, если в Украине уже стало правилом, что правительство обвиняетсвоих предшественников в том, что все предыдущие кредиты брались едва не на коррупционные цели?

Премьер заверила, что Стабфонд «будет направлен исключительно на расходы развития – это удешевление кредитов для аграрного сектора, почти 5 млрд. грн. расходов для угольного производства, это полное финансирование подготовки к Евро-2012 со всеми инфраструктурными проектами".

Однако в украинском варианте программы финансового спасения экономики есть жемчуга, которых не позволили себе даже американские конгрессмены. Как бы они ни любили бейсбол и американский футбол, однако не включили в TARP расходы на развитие их инфраструктуры. А вот украинские законодатели себя такого удовольствия не лишили.

Нет, речь не о футболе и не о баскетболе. Официально опубликованное в правительственной прессе Постановление Кабмина «47 от 28.01.2009 «Об утверждении порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для реализации инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов» напоминает, какие виды спорта являются настолько ключевыми для преодоления отдельных проявлений мирового экономического кризиса в Украине (так его принято называть?), что они удостоились включения в Стабилизационный фонд.

Хоккей? Пусть себе. Однако Министерство по делам семьи, молодежи и спорта уполномочено быть главным распорядителем использования 20 млн. гривен на создание базы олимпийской подготовки по стрельбе из лука.

Если мы от кризиса не убежим (легкая атлетика не признана антикризисным видом спорта), то мы ее поразим прямо в яблочко!

Станислав Голубенко