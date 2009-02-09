Из ПР выгнали крымского премьера и мэра Симферополя

Председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА и мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО исключены из состава Партии регионов и состава исполнительного комитета Крымской республиканской организации ПР.

«Исключены из членов партии и членов исполкома Крымской организации Партии регионов БАБЕНКО Геннадий Александрович и ПЛАКИДА Виктор Тарасович. В решении формулировка такая – за нарушение партийной дисциплины и за невыполнение решений совета Крымской организации Партии регионов», - сообщил корреспонденту УНИАН проинформированный источник в Партии регионов.

По его словам, из 48 членов политсовета крымской парторганизации на заседании присутствовало большинство, и большинством голосов было принято решение об исключении Г.БАБЕНКО и В.ПЛАКИДЫ из партии.

Источник уточнил, что политсовет, в соответствии с уставом партии, «может принять такое решение».