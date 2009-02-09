Турчинов: надвигается трагедия - мы находимся в условиях военных действий

Выступая на расширенной коллегии МВД, первый вице-премьер Александр Турчинов заявил, что Украина уже сейчас находится в условиях «военных действий».

Свою речь перед руководством МВД вице-премьер начал с апокалиптического прогноза относительно крушения доллара и надвигающегося хаоса. Очевидно, для того, чтобы подтвердить свое право говорить такие вещи, Турчинов указал, что является доктором экономических наук, и начал информировать присутствующих об истории становления американского доллара и Федеральной резервной системы США, пишет Коммерсант-Украина.

"Следующая стадия мирового кризиса – полное разрушение самого доллара. В США эту проблему также прогнозируют. Надвигающийся хаос невозможно остановить без сильной власти. И стержнем этой власти во всех странах является МВД",– сообщил господин Турчинов.

Зал слушал эти слова в гробовой тишине, сообщает издание. "Первой реакцией определенной части населения на серьезные проблемы будет желание решить их незаконным способом. И вот на этом этапе мы должны поставить заслон,– продолжал Александр Турчинов.– Пользуясь тем, что в зале нет никого из посторонних (прессу попросили из зала несколько раньше, однако Коммерсант утверждает, что удалось узнать о происходящем за закрытыми дверями – ред.), со всей ответственностью вам заявляю: мы находимся в условиях надвигающейся трагедии, в условиях военных действий. Вы первые, кто это должен понять".

«Мы действительно входим в особенный режим жизни страны. В первую очередь из-за экономики, во вторую – из-за приближающихся выборов,– поддержал господина Турчинова Юрий Луценко.– Мы должны действовать по закону и преодолеть в себе страх политических обвинений. Поэтому указ номер один – забыть о политике. Плевать, что скажут о нас завтра! Действовать по закону и ничего не бояться!»