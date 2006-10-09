Ющенко подписал уголовную ответственность за обучение терроризму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 170-V «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины с целью предотвращения терроризма», принятый Верховной Радой 21 сентября по инициативе Президента Украины. Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве главы государства.

Законом внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма.

Указанная Конвенция обязывает государства-участницы установить в национальном законодательстве уголовную ответственность за совершение следующих преступлений: публичное подстрекательство к терроризму (статья 5), привлечение к террористической деятельности (статья 6), обучение террористической деятельности (статья 7). Наказуемость указанных действий в Уголовном кодексе Украины до сих пор не было предусмотрено.