Кириленко хочет услышать, у кого из министров цвет волос изменился

Народный депутат, лидер депутатской группы “За Украину” Вячеслав КИРИЛЕНКО (фракция НУ-НС) не видит оснований для отставки тех членов Кабинета Министров Украины, которые попали в правительство по квоте фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам В.КИРИЛЕНКО, если те члены фракции НУ-НС, “которые входят в коалицию, хотят сейчас менять наших министров, то должны быть обнародованы мотивы”. Он напомнил, что именно по решению фракции они в свое время пошли работать в правительство.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что от НУ-НС “главным образом работают профессиональные люди, которые являются патриотами и своего дела, и Украины”.

По его словам, “если у коллег из коалиции к ним возникли вопросы, то пусть эти вопросы обнародуют”. Он добавил, что тогда будет выяснено, “то ли это просто у кого-то из министров цвет глаз изменился, то ли цвет волос, и поэтому его нужно сменить, либо какие-то другие, возможно, действительно профессиональные претензии”.

Как заявил В.КИРИЛЕНКО, ни ему, ни коллегам из группы “За Украину” никто не сообщал, что “к кому-то из наших министров есть профессионального характера претензии”.

“Если кому-то свербит или кто-то кого-то раздражает, то это еще не основание, чтобы вносить на рассмотрение такие серьезные вопросы, как изменения в состав Кабинета Министров Украины”, - добавил депутат.

По словам В.КИРИЛЕНКО, “те, кто от нас работают, выполняют свою работу профессионально”. “И если кто-то имеет другой подход и хочет всех заменить, то пусть объясняет, в чем дело, и берет ответственность исключительно на себя”, - прибавил В.КИРИЛЕНКО.