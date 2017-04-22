Дело Мартыненко: "Народный фронт" обвинил НАБУ в уничтожении доверия к правосудию

В «Народном фронте» прокомментировали заявление НАБУ относительно якобы "давления на судью" и "уничтожение доверия к правосудию" депутатами партии. В «НФ» заявили, что задержания Мартыненко стало возможным благодаря подозрительным отношениям между Бюро и несколькими конкретными судьями. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Есть серьезные, аргументированные основания считать, что руководство НАБУ (в частности, Гизо Углава) осуществляет негласное и противозаконное воздействие на упомянутых судей — держа их "на крючке" приостановленных уголовных производств, оперативных дел и частно-бытового "компромата". В то же время именно эти заангажированные судьи подозрительным образом выявляются "автоматически избранными" для рассмотрения дел, в которых можно предполагать личные интересы господина Углавы и его бывшего патрона, телеведущего Михеила Саакашвили. Вот что на самом деле является "уничтожением доверия к правосудию". Именно об этом шла речь в комментариях, которые депутаты от "Народного фронта" дали у здания суда 21 апреля», - отметили в пресс-службе.

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Кроме того отмечается, что "Народный фронт" давно и последовательно считает руководство НАБУ ответственным за срыв приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) в 2016 году. И о вероятно неправосудных действиях "ручных" судей в этом контексте партия неоднократно партия заявляла. В сообщении отмечается, что речь идет о грубых нарушениях процессуальных прав менеджмента ОПЗ. Теперь, когда подвергается преследованиям коллега и влиятельный политик Николай Мартыненко, в «НФ» заявили, что не будут молчать.

«Именно благодаря упорной работе Арсения Яценюка и "Народного фронта" в Украине началась антикоррупционная реформа. Именно благодаря нам созданы и получили беспрецедентное финансирование специализированные антикоррупционные органы. Мы ответственны за то, чтобы эти органы наконец заработали, как беспристрастная и неизберательная правоохранительная система», - говорится в сообщении.

Следовательно, в партии отметили, что приложат все усилия для того, чтобы факты и сообщения о злоупотреблении правосудием со стороны НАБУ как можно быстрее получили объективную правовую оценку.

"Во-первых, мы обращаемся к Генеральной прокуратуре с просьбой проверить все процессуальные и оперативные контакты Национального антикоррупционного бюро со всеми судьями, в рассмотрении которых некогда находились любые вопросы деятельности НАБУ. Во-вторых, подобные отношения обязательно должны быть тщательно проверены в ходе внутреннего и внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро в предусмотренном законом порядке", - говорится в заявлении.