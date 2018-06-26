Пакт Монклоа: испанский урок для Украины

Элиты украинского общества, независимо от политической принадлежности, являются клановыми, ориентированными исключительно на собственные интересы и глубоко безразличными к Украинскому государству и народу... На прошлой неделе во время обсуждения вопроса о недоверии правительству со стороны представителей обеих противоборствующих сторон – пробютовской и антиправительственной – потоками лились взаимные обвинения, белый и черный пиар и дешевая риторика. На этом фоне неожиданно прозвучало (в выступлении председателя фракции НУ–НС Николая Мартыненко) упоминание о так называемом „пакте Монклоа”. О нем очень редко вспоминают в нашем политикуме и СМИ. Между тем, испанский исторический опыт выхода из тяжелого экономического и политического кризиса мог бы пригодиться и Украине.

Конечно, разные страны, разные эпохи – Испания 1977 года и Украина 2009 – но параллели в сущностных моментах наблюдаются достаточно четкие. Напомню, после смерти в 1975 году каудильйо Франко, который железной рукой правил Испанией с 1939 года, страна столкнулась с чрезвычайно серьезными проблемами. Вспыхнул социально-экономический кризис, который сопровождался бурным ростом инфляции и безработицы, высоким внешним долгом. Он была особенно тяжелым на фоне общемирового энергетического кризиса второй половины 70-х годов ХХ века. А бороться с экономическими проблемами было практически невозможно, поскольку все время и все силы испанского общества и его элит тратились на внутриполитические дрязги.

Падение режима, основанного на насилии и подавлении, высвободило пламя, которое десятилетиями тлело под спудом. Левые дрались с франкистами, правительство – с оппозицией, каталонцы и баски – с кастильцами, а государство стремительно валилось в бездну. Проходили массовые манифестации, которые нередко заканчивались кровавыми столкновениями, назревала новая гражданская война. В обществе распространялись пессимистические, даже панические настроения. "Наивно ожидать, что смерть Франко создаст чудо. В политическом будущем Испании я вижу много тьмы и почти никакого света; мой прогноз однозначно пессимистический", - писал в 1976 году известный испанский социолог Хосе Амодия в книге "Политическое наследие Франко".

В этих тяжелых условиях король Хуан Карлос и правительство во главе с премьером Адольфо Суаресом инициировали заключение в октябре 1977 года пакта национального согласия со всеми ответственными за судьбу страны партиями. Он получил название „пакт Монклоа”, поскольку именно в этом дворце в Мадриде (он и до сих пор является резиденцией руководства испанского правительства) данный документ был подписан. Среди подписантов были представители практически всех политических сил Испании, за исключением разве что лишь неофранкистской партии Alіanza Popular і Batasuna, политического крыла баскского сепаратистского движения.

В первую очередь, пакт предусматривал примирение в вопросах понимания истории, прекращение поиска правых и виноватых в гражданской войне 1936-39 годов, которая стоила испанскому народу более полумиллиона жизней. После заключения пакта в так называемой „Долине смерти” похоронили останки всех погибших в испанской гражданской. Коммунистов, фашистов, монархистов, анархо-синдикалистов, социал-демократов, националистов, интернационалистов... Над всем большим кладбищем – большая надпись: „Они любили Испанию”. Здесь похоронен среди соратников и противников и диктатор Франко, который, безусловно, по-своему любил свою отчизну и хотел ей добра. Хотя и употреблял методы, которые тяжело назвать демократическими.

Основные участники пактов Монклоа брали на себя определенные социально-экономические обязательства, при этом идя на обоюдные уступки. Оппозиция предоставила правительству мандат на проведение жестких антиинфляционных мер, включая замораживание заработной платы, снижение расходной части бюджета, ограничение кредитов убыточным предприятиям. Но и правительство брало на себя определенные обязательства: внедрить систему прогрессивного налогообложения, реорганизовать финансовую систему, принять меры по борьбе с безработицей, расширить свободу слова, усилить парламентский контроль над государственными средствами массовой информации. Был определен и срок „перемирия” – один год.

Благодаря мощной поддержке со стороны всех общественных организаций, профсоюзов, церкви очень скоро пакт Монклоа получил одобрение подавляющего большинства общества. Он был чуть ли не единодушно проголосован депутатами в парламенте как закон.

На протяжении года пакт Монклоа тщательным образом выполнялся – и результаты не заставили себя ждать. В экономической сфере была преодолена главная беда – инфляция. С 25% в 1977 году она упала до 15% в 1982 году. В политической сфере установился общественный мир и покой, укрепились побеги гражданского общества и демократии. Были созданы предпосылки для принятия кардинально новой по своему качеству конституции Испании 1978 года. Новая демократическая политическая система сумела набрать запас прочности, который позволил ей отбить последнюю попытку реставрации тоталитаризма – путч офицеров-франкистов 1981 года. А в 1984 году Испания начала процесс масштабной реиндустриализации, которая вывела ее экономику на новый этап развития и открыла путь в Евросоюз.

Почему в Украине политическая элита даже и не думает заключать свой „пакт Монклоа”? Почему продолжаются политические дрязги, которые углубляют и без того жестокий социально-экономический кризис, которые все сильнее толкают страну к расколу и массовым беспорядкам? Ведь в Испании ситуация была куда как более напряженная. Раскол в обществе был свежим, гражданская война – не такой давней, еще живы были тысячи и тысячи ее ветеранов. Среди многих каталонцев и басков популярны были идеи сепаратизма. И все же они смогли. А наши власти предержащие?

К сожалению, ответ кажется простым. Элиты испанского общества независимо от политической принадлежности были и являются патриотическими и государственническими. Элиты сегодняшнего украинского общества, независимо от политической принадлежности, были и являются клановыми, ориентированными исключительно на собственные интересы и глубоко безразличными к Украинскому государству и народу. Яркий пример – так называемый „Универсал национального единства”, инициированный Президентом Ющенко. Да, этот эрзац-документ подписали. Но никто и не собирался его выполнять, в том числе, сам инициатор.

Еще одна причина – мощное политическое, геополитическое, лоббистское, пропагандистское и коррупционное влияние со стороны Кремля. Это влияние направлено на поддержку конфронтационного положения в украинском политикуме, на формирование в нем действенной „пятой колонны”. К счастью для себя, испанцы не имели такого негативного фактора.

И последнее. В Испании чрезвычайно большую роль в деле национального примирения сыграл король Хуан Карлос, символ государства. Он оставался над стычками и имел значительный авторитет среди практически всех слоев населения. Король все время стимулировал политиков к поиску компромиссов, усаживал за стол переговоров, был, как сейчас принято говорить, модератором.

Есть ли в настоящее время в Украине фигура, которая является авторитетом для всего общества? Смешной вопрос.

Вот почему „пакт Монклоа” выглядит для Украины хорошим образцом – но в обозримом будущем недосягаемым.

Николай Писарчук