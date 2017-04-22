Суд избирает меру пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко (видео)

Соломенский районный суд Киева сегодня в 10.00 должен был продлить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, подозреваемого в хищении средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", однако рассмотрение дела началось на полчаса позже.

Как передает корреспондент УНИАН, о продлении в начале заседания объявил следователь судья Александр Бобровник.

"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказал он.

Сейчас представители САП объявляют суду заявленное ими ходатайство об избрании Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.

Следует отметить, что перед принятием решения судом сторона обвинения высказала мнение, что ей необходимо детально ознакомиться с заявленными группой народных депутатов и некоторых членов правительства ходатайствами о готовности взятия Мартыненко на личные поруки, а для этого нужно время до утра.

В свою очередь представители защиты Мартыненко высказали возражения против этого, мотивируя это якобы попыткой представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры затянуть рассмотрение ходатайства и желанием "проконсультироваться" с чиновниками.

Суд, заслушав мнения сторон - участниц процесса, решил объявить в судебном заседании перерыв.

"Суд откладывает рассмотрение дела на завтра (22 апреля - УНИАН) на утро - 10.00. Но не из-за ходатайства прокуроров, а из-за того, что уже поздно", - отметил Бобровник.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Мартыненко сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

В САП заявили, что будут просить суд избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.