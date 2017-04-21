СБУ задержала одного из ключевых фигурантов "схемы Курченко"

На Сумщине сотрудники Службы безопасности задержали одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка Украины под "руководством" Сергея Курченко. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

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"Во время досудебного расследования, открытого по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали, что злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие. Через ряд финансовых сделок в течение 2012-2013 года с помощью этой коммерческой структуры участники группировки во главе с Курченко завладели почти 800 миллионами гривень Нацбанка Украины", - сообщили в СБУ.

Далее оперативники спецслужбы установили, что мужчина скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района Сумской области, и задержали его.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и доставили его в Киев для избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК, подконтрольного бизнесмену, медиаресурса UMH group, футбольного клуба «Металлист», Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов). Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.

Бизнесмен Сергей Курченко разыскивается правоохранительными органами по обвинениям в организации схем по уклонению от уплаты налогов при импорте в Украину нефтепродуктов. Сообщалось, что он также пытается получить контроль над экспортными поставками из России в Украину сжиженного газа.