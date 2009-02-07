Тимошенко предложила другим странам ответить за ситуацию в Украине
18:12, 07 февраля 2009Политика
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Премьер так представляет интеграцию?
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости большей интеграции всех стран для борьбы с последствиями кризиса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня, выступая в Мюнхене на Международной конференции по вопросам безопасности.
«И я думаю, что лидеры самых сильных стран должны сегодня в равной степени нести ответственность, как за свою страну, так и за ситуацию в мире, за ситуацию в других странах, которые, так или иначе, взаимосвязаны и взаимозависимы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что лишь совместными усилиями можно будет преодолеть последствия мирового финансового кризиса.
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