ЕС обеспокоен убийствами в России

Европа обеспокоена недавними убийствами журналистов и правозащитников в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

"В общественном мнении европейских стран есть определенная обеспокоенность в связи с недавними событиями в России, такими, как убийства нескольких журналистов и правозащитников", - заявил Ж.БАРРОЗУ.

В свою очередь, премьер-министр России В.ПУТИН заявил, что вопрос соблюдения прав человека остро стоит не только в России, но и в Европе, поэтому нужно «обсуждать эти вопросы в комплексе».

В то же время, как сообщает российское радио «Эхо Москвы», московские власти запретили провести 15 февраля шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Но, несмотря на запрет властей, московские правозащитники намерены провести акцию.

По словам главы Московской хельсинской группы Людмилы АЛЕКСЕЕВОЙ, шествие 15 февраля будет носить мирный характер, и если в отношении его участников применят силу, то это будет грубым нарушением закона.