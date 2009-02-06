БЮТ хочет отобрать у регионалов кресло зама Литвина

18:47, 06 февраля 2009
Политика
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В ВР зарегистрирован проект постановления

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве Александра ЛАВРИНОВИЧА с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Проект постановления размещен на официальном сайте Верховной Рады. Текст проекта постановления отсутствует.

Документ внесен народными депутатами от БЮТ Ольгой БОДНАРЬ и Сергеем ПОДГОРНЫМ.

 

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