БЮТ хочет отобрать у регионалов кресло зама Литвина

В ВР зарегистрирован проект постановления

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве Александра ЛАВРИНОВИЧА с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. Проект постановления размещен на официальном сайте Верховной Рады. Текст проекта постановления отсутствует. Документ внесен народными депутатами от БЮТ Ольгой БОДНАРЬ и Сергеем ПОДГОРНЫМ.

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