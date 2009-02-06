БЮТ хочет отобрать у регионалов кресло зама Литвина
18:47, 06 февраля 2009Политика
1948 0
В ВР зарегистрирован проект постановления
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве Александра ЛАВРИНОВИЧА с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.
Проект постановления размещен на официальном сайте Верховной Рады. Текст проекта постановления отсутствует.
Документ внесен народными депутатами от БЮТ Ольгой БОДНАРЬ и Сергеем ПОДГОРНЫМ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter