Кучма: после выборов Президента встанет вопрос досрочных выборов в ВР
18:23, 06 февраля 2009Политика
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Что-то изменить проблематично...
Экс-президент Леонид КУЧМА прогнозирует, что после выборов Президента Украины встанет вопрос о досрочных парламентских выборах.
Об этом он сказал в интервью газете “2000”.
По его словам, президентские выборы нужно проводить в соответствии с Конституцией.
“Хотя тут же встанет вопрос о досрочных парламентских выборах. Потому что изменить что-то в стране, особенно в условиях кризиса, с такой расстановкой политических сил в Верховной Раде - 50 на 50 - проблематично”, – заявил Л.КУЧМА.
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