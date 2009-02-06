Кучма: после выборов Президента встанет вопрос досрочных выборов в ВР

Экс-президент Леонид КУЧМА прогнозирует, что после выборов Президента Украины встанет вопрос о досрочных парламентских выборах.

Об этом он сказал в интервью газете “2000”.

По его словам, президентские выборы нужно проводить в соответствии с Конституцией.

“Хотя тут же встанет вопрос о досрочных парламентских выборах. Потому что изменить что-то в стране, особенно в условиях кризиса, с такой расстановкой политических сил в Верховной Раде - 50 на 50 - проблематично”, – заявил Л.КУЧМА.