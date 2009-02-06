В МИД настаивают, что Украина выиграла в гаагском суде

В Министерстве иностранных дел настаивают, что решение Международного суда ООН по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море было выгодным для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Украины в Международном суде ООН Владимир ВАСИЛЕНКО сегодня на брифинге для прессы.

В.ВАСИЛЕНКО назвал некорректными и неправдивыми заявления некоторых политиков и сообщения в печати о том, что Украина проиграла в суде, потеряла территорию и т. п.

Он заметил, что необходимо различать государственную территорию и территорию за пределами границы – морское пространство.

Дипломат отметил, что в Международном суде ООН в Гааге рассматривалась спорная морская территория, которая никому не принадлежала, поэтому говорить о потере Украиной какой-то территории некорректно. Более того, он заметил, что если смотреть на территорию в целом, а не только на распределение спорной территории, то Украина только выиграла от такого деления, поскольку соотношение в целом составляет 2,1:1. Более того, большинство нефтяных и газовых месторождений остались на украинской территории.

В.ВАСИЛЕНКО выразил непонимание, почему некоторые лица пытаются «разыграть политическую карту» на абсолютно законном и квалифицированном решении Международного суда ООН.

Также В.ВАСИЛЕНКО отверг обвинения в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО, заметив, что решение о целесообразности обратиться в Международный суд ООН принималось еще в 1996 году, когда страну возглавлял Леонид КУЧМА.

При этом В.ВАСИЛЕНКО отметил, что это было нормальное и стратегически правильное решение.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес решение, в котором заметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный Суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контр-меморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. В то же время Украина доказывала, что о.Змеиный все же является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.