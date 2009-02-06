В СНБО не согласны с требованиями родственников моряков «Фаины»

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ отрицает возможность включения родственников моряков “Фаины” в группу их сопровождения из Кении в Украину.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам С.ГАВРИША, требования родственников моряков о включении в такую группу людей, которым они доверяют, будут рассмотрены.

Вместе с тем, он отрицает возможность включения в состав группы непосредственно родственников моряков.

По словам первого заместителя секретаря СНБО, сугубо технически будет трудно оперативно организовать перелет в Кению группы людей, которые не имеют соответствующих виз. Он добавил, что сразу после возвращения членов экипажа в Киев их родственники смогут с ними встретиться.

Также С.ГАВРИШ отметил, что вряд ли представители украинской власти смогут выполнить требование родственников не проводить никаких медицинских обследований, консультаций моряков с психологами после прибытия в Кению. По его словам, существует устоявшаяся международная практика, которая предусматривает медосмотр пострадавших в подобных ситуациях. “Государство должно обеспечить здоровье этих людей”, - сказал С.ГАВРИШ.

При этом он отбросил подозрения родственников о возможных попытках оказывать через соответствующих специалистов психологическое влияние на моряков. Вместе с тем, С.ГАВРИШ добавил, что сами члены экипажа, конечно, имеют право отказаться от оказания медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции родственники моряков “Фаины” выдвинули требование максимально согласовать с ними формирование группы сопровождения моряков во время возвращения в Украину. Они выступают категорически против включения в состав такой группы государственных “медиков” и “психологов”. Вместо этого, по их словам, обязательно в состав группы сопровождения должны быть включенные люди, которым доверяют родственники моряков, а также непосредственно кто-то из родственников членов экипажа.

Судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

4 февраля сомалийские пираты получили 3,2 млн. дол. выкупа за украинский сухогруз с танками и другим вооружением на борту и 5 февраля покинули судно.