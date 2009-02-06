Тимошенко поехала в Мюнхен с директивами Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО подтвердить на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности позицию Украины в вопросах энергетической безопасности, европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА, об этом идет речь в утвержденных главой государства директивах для участия премьера 6-8 февраля в Мюнхене в 45-й Международной конференции по вопросам безопасности.

По словам А.ГОНЧАРУКА, на протяжении последних лет это ежегодное мероприятие приобретает все больший авторитет как один из основных международных форумов для обмена мнениями между ведущими политическими деятелями, экспертами и научными работниками в сфере безопасности и международной политики. Он напомнил, глава государства принимал участие в работе Мюнхенской конференции в 2007 году.

По словам А.ГОНЧАРУКА, именно с учетом растущего значения Конференции, весомого вклада Украины в дело решения проблем глобальной и региональной стабильности и безопасности, контроля над вооружениями, интенсификации диалога Украины с ЕС в вопросах энергобезопасности, а также продолжения курса нашего государства на евроатлантическую интеграцию, в работе 45-и Мюнхенской конференции по согласованию с Президентом Украины принимает участие правительственная делегация во главе с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.

«Согласно директивам, утвержденным главой государства, предусматривается, что премьер-министр примет участие в пленарном заседании Конференции на тему: «НАТО, Россия, нефть и газ – будущее европейской безопасности», – сообщил А.ГОНЧАРУК.

По его словам, планируется также проведение ряда двусторонних встреч, в частности, с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, вице-канцлером ФРГ, министро иностранных дел Германии Франком-Вальтером ШТАЙНМАЕРОМ, Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, президентом Всемирного Банка Робертом ЗЕЛЛИКОМ и другими должностными лицами.

«Президент Украины поручил руководителю правительства нашего государства во время выступления на Конференции и в ходе двусторонних встреч подтвердить последовательную позицию Украины в вопросах энергетической безопасности, изложив позицию нашего государства относительно ситуации с прекращением поставок и транзита природного газа через территорию Украины в январе с.г., европейской и евроатлантической интеграции, отметив: конечной целью этого процесса должно стать полноправное членство Украины в ЕС и НАТО», – сказал А.ГОНЧАРУК.

Глава государства также утвердил конкретные указания относительно позиции правительственной делегации Украины по вопросам контроля над вооружениями, российской инициативы относительно договора о европейской безопасности, ситуации на Южном Кавказе и по другим вопросам, которые будут обсуждаться в рамках Конференции.