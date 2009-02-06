Кучма прогнозирует дальнейшее похолодание отношений с Москвой

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА прогнозирует дальнейшее ухудшение украинско-российских отношений в результате газового конфликта.

Об этом он сообщил в интервью газете «2000».

«В этой газовой войне обе наши стороны понесли потери экономические, политические, моральные и другие. Украина потеряла в объемах промышленного производства, прежде всего в металлургии, химической промышленности. Россия потеряла в сбыте газа. Называются цифры - до 2 млрд. долл. - потери «Газпрома». Уменьшились бюджетные поступления», – отметил Л.КУЧМА.

По его мнению, «после этого конфликта украинско-российские отношения станут прохладнее, жестче, формальнее». Он отметил, что тональность этих отношений уже демонстрировалась на переговорах.

«Более того, она уже заложена в документах. Я имею в виду контракты и прежде всего те санкции, которые там заложены. Прохладность отношений не ограничится газовой сферой. Это распространяется и на не менее важные для Украины сегменты: торговые отношения, кооперационные отношения, в частности в авиационной сфере, в инфраструктурно-транзитных проектах», – сказал Л.КУЧМА.