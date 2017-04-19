В АП разъяснили, для чего их аналитикам доступ к системе администрирования НДС

Администрация президента Украины предоставила официальное разъяснение в связи с распространением в СМИ копии обращения заместителя главы АП, секретаря Национального совета реформ Дмитрия Шимкива к и.о. председателя Государственной фискальной службы.

Как сообщает пресс-служба АП, в обращении говорится об обеспечении возможности анализа функционирования системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость.

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«Даже после запуска публичного реестра заявок на возмещение НДС мы продолжаем получать сигналы о рисках ручного вмешательства, непрозрачности и других злоупотреблениях вокруг администрирования налога», - отмечается в сообщении.

Также в АП отметили, что во исполнение задачи Нацсовета реформ и СНБО с целью проведения более глубокой аналитики в рамках сотрудничества Ситуационного центра Администрации президента и ГФС (согласно действующим соглашениям об информационном сотрудничестве) было согласовано начало аналитических работ путем предоставления доступа к данным в режиме чтения данных.

«Перед нами стоит задача предложить аналитические инструменты, которые позволят в процессе работы с большими данными ГФС выявлять модели злоупотреблений и манипуляций. Предложенная модель работы делает невозможным внесение каких-либо изменений в базы данных ГФС со стороны Администрации президента Украины», - подчеркивается в сообщении.

Что касается отдельных деталей опубликованного письма в АП отметили, что, во-первых, проведение упомянутых аналитических работ проходит на отдельном аналитическом сервере, на который копируются данные с основного сервера ГФС, обратное копирование невозможно.

Во-вторых, доступ к базе данных происходит исключительно в режиме чтения данных (select from tables – это определение для получения выборки данных в соответствии с языком структурированных запросов SQL).

«Для работы аналитиков с большими объемами данных, которые превышают десятки терабайт, необходимо иметь возможность создавать собственные объекты промежуточной аналитики в незначительном (до 100 гигабайт) пространстве сервера баз данных. Именно об этом говорится в техническом письме ГФС», - пояснили в АП.

Результаты анализа должны быть представлены во время следующих заседаний СНБО и Национального совета реформ.