Тимошенко объяснила, почему ее присутствие в Мюнхене важно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает важность участия Украины в 45-й международной конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене 6-8 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что из всех тем, которые будут обсуждаться на конференции, для Украины наиболее важными являются темы противодействия влиянию мирового кризиса, энергетической безопасности, а также тема коллективной системы безопасности, в частности, участие Украины в такой системе.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что сегодня намерена вылететь в Мюнхен для участия в конференции.

Как сообщал УНИАН, заявки на участие в 45-й международной конференции по безопасности представили 13 глав государств и правительств, а также 46 министров и шесть руководителей международных организаций.

В частности, на конференцию прибудут Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франции Николя САРКОЗИ, вице-президент США Джозеф БАЙДЕН, премьер-министр Польши Дональд ТУСК и другие.

Россию на конференции будет представлять вице-премьер-министр Сергей ИВАНОВ.

Ожидается, что на конференции будет обсуждаться тема европейской безопасности, в том числе энергетической, тема борьбы с терроризмом, ситуация на Кавказе, Балканах, Ближнем Востоке, в Афганистане, а также нераспространение оружия массового поражения и средства его доставки.