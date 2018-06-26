Окруженная врагами Москва решила дорасти до НАТО

Россия вместе с шестью странами СНГ родили «малый Варшавский договор» – коллективные силы быстрого реагирования… Российскую общественность пугают войной…

Итак, свершилось. Призрак милитаризма, который бродил по коридорам Кремля, Государственной думы, Генеральному штабу и Министерству обороны Российской Федерации материализовался в коллективное помутнение сознания. Окруженная врагами Москва создала военно-политический блок.

Россия вместе с такими государствами, как Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан, родили «малый Варшавский договор», азиатскую «Антанту», коллективные силы быстрого реагирования, которые, по словам президента Дмитрия Медведева, «будут не хуже военных формирований НАТО».

Инструмент «борьбы за мир во всем мире» внешней политики Москвы – «коллективные силы быстрого реагирования» будут подчиняться российским генералам и состоять из союзнических войск. Российская армада – воздушно-десантная дивизия и десантно-штурмовая бригада, (около 8 тысяч военнослужащих). Казахстан клятвенно заверил, что поставит под ружье и под командование «братьев по оружию» десантно-штурмовую бригаду (4 тысячи вооруженных граждан), а остальные союзники Кремля ограничились «по вооруженному до зубов» сухопутному батальону.

«В мирное время войска будут находиться в местах постоянной дислокации, – сообщил журналистам глава комитета международной информации МИД Казахстана Ержан Ашикбаев. – Но если возникнет угроза агрессии против какого-либо члена ОДКБ, то решение о задействовании воинских контингентов принимает Совет коллективной безопасности ОДКБ», – подчеркнул он.

Однако ряд экспертов считают, что планам Москвы не суждено сбыться, и новый военный блок будет лишь на бумаге. Пока что страны ОДКБ реализуют свои интересы, в том числе и в военной области, лишь на двусторонней основе. А главное, национальные законодательства запрещают участником коллективной безопасности состоять в военных организациях. Пока единственным успехом Москвы является объединение средств ПВО России и Белоруссии.

А ведь как все своевременно, мудро и целесообразно! Ведь никто кроме РФ не понял, что «в мире резко обострилась идеологическая борьба между двумя противоположными социальными системами – капиталистической Европой и российской суверенной демократией. Тем более что американский империализм активизировал подрывную деятельность и оказывает ожесточенное сопротивление общественному прогрессу во всем мире»?

Почему в кавычках? Потому, что это творчески переработанная цитата из монографии сегодня неизвестного профессора Военно-политической академии имени Ленина «Американский империализм – угроза миру», изданной советским Воениздатом в 1986 году. Правда, простите, читатель, вместо «суверенной демократии» была аббревиатура «СССР».

А почему вспомнил, процитировал? Потому, что все новое – хорошо забытое старое. «Де жавю» называется – «уже было».

Во-первых, в советские времена личный состав воспитывали в классовой ненависти к врагам. А во-вторых, и это главное, реальность такова, что современные кремлевские небожители откопали «топор войны», а российские генералы раньше нас увидели, что пришел судьбоносный час «права силы», а лозунг «Российское Отечество в опасности» весьма актуальный для февраля 2009 года. Нашу могучую, ракетно-ядерную соседку Россию, окружают враги, супостаты, международные извращенцы, и речь идет, не больше – не меньше, как о выживании 150-миллионной страны – с нефтью, газом, с Сибирью и Дальним Востоком, с партией «Единая Россия» и захлебывающимся от слюны и злости к Украине Мишей Леонтьевым.

Печально, но опять на грабли… Снова светит убийство эрцгерцога Фердинанда, поиск врагов среди друзей, успехи последователей Эрнеста Че Гевары, а в рядах прокремлевских молодежных организаций «Наши», «Местные», «Молодая Россия» придется проводить военно-патриотическое воспитание, «Зарницы», походы, воспитывать героев будущих войн и сражений.

А в телевизоре… Что творится на голубых экранах! Угроза войны, гонка вооружений, ядерная напряженность, военные бюджеты, бряцание оружием, дестабилизация международных отношений, балансирование на грани войны… Словно и не было горбачевского «нового политического мышления», хотя последний Генеральный Секретарь ЦК КПСС, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев на прошлой неделе имел счастье рассказать юному 43-летнему Дмитрию Медведеву в Кремле, что «убивать журналистов и адвокатов это плохо», что в атомной войне победителей не будет.

А если очень серьезно? Современный опыт, да что там опыт! Даже учебники по международным отношениям учат, что дипломатических, экономических, гуманитарных средств в мире сегодня достаточно, чтобы решать противоречия между государствами, военные конфликты, а тем более глобальные проблемы. Есть же «семерки», «двадцатки», ООН, МВФ, Юнеско, СНГ и даже союз «Россия–Белоруссия». Другими словами, есть много-много международных, межгосударственных механизмов решения военных, этнических, региональных конфликтов, гражданских войн и ссор царствующих особ или диктаторских слабостей и шалостей.

Но в нашем случае, если Москва вместе с союзниками сколотила военный блок, создала силы быстрого реагирования, то война, военная техника и оружие, в их понимании, функциональны. Формула великого Клаузевица – война есть продолжение политики иными, насильственными средствами – актуальна, применима и стала воинствующей идеологией, философией внешней политики, практикой путинско-медведевского политического режима.

Действительно, в нынешний ракетно-ядерный век идеи немецкого военного теоретика не устарели. Тому пример сомалийские пираты. За «Фаину» «срубили» три с половиной миллиона долларов. А террористы? А «успешные» (в смысле решения политический проблем) захваты заложников, самолетов, театров со зрителями. А солдаты удачи? А внедрение американской демократии в Ираке, в Афганистане. А всемирно-историческая победа российской армии и российского оружия в войне против Грузии?

Но все эти примеры со знаком минус, и спорить с виртуальным читателем нет смысла. Постулаты мира, по Клаузевицу, который жил сто лет тому назад, неверны, а потому попытка опереться на них современному политику, даже великому Путину, ведут к краху, к поражению.

Военные блоки создаются, когда на то есть причины. Поэтому закономерный вопрос – а какие неразрешимые дипломатией межгосударственные проблемы стали основным мотивом создания военно-политического блока во главе с Российской Федерацией?

Похоже, что «маленькая российская Антанта с союзниками» – это ни что иное, как мобилизационный проект во главе с милитаристским лобби российского политического класса. И цель его может быть вовсе не военно-политическая, а традиционно российская, имперская. Вместо того, чтобы решать внутриполитические, а сегодня – актуальные проблемы экономического кризиса в России, – российский истеблишмент обратился к испытанному методу – формированию образа врага, внедрению его в сознание российских граждан и мобилизации общества против внешних угроз.

Ожидаемо, что политическая жизнь в России будет упрощаться и далее сворачиваться, в небытие будут уходить, как говорил российский царь Петр-I, «высокий политИк». На публичной политической сцене, в пропаганде уже сегодня доминирует враг, причем конкретный, который «ворует российский газ, не платит за него, не дает торговать с Европой, который сам живет в политическом хаосе и России жить не дает».

Вот кто виноват, что в российской власти балом правят представители силовых структур, армии, ФСБ, МВД, ВПК, которые и составляют костяк нынешнего милитаризованного российского общества, которые и есть суть российской политической власти. Короче, «винтовка рождает власть», но усидеть на штыках, как известно, невозможно. В Кремле уверены в обратном.

Виктор Тимошенко, Москва, специально для УНИАН