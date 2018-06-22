Отношения между Януковичем и Ющенко улучшатся в 2007 году

Что было...

Цитата из прошлого прогноза: "Одна из ситуаций - та, которая началась на прошлой неделе. Сейчас она начнет обретать окончательную форму. Ее астрологический смысл заключается в невозможности эффективно решить какие-то экономические вопросы, и это вызывает необходимость изменений в системе управления". Сюда относятся отмена вето Президента на повышение тарифов на коммунальные услуги, преобразования в Секретариате Президента и сопутствующие им.

Цитата из прошлого прогноза: "В то же время, на этой неделе накапливается неудовлетворенность из-за неисполнения каких-то обязательств в политике. Эта ситуация в равной степени действует на всех, и вызывает ощущения разочарования, нежелание руководствоваться в своих действиях чужими решениями. Но нужно учитывать, что все это пока что работает на уровне психики. Для конкретных планов и действий время пока еще не наступило – это будет в 2007 году". Блок Наша Украина отказался от вступления в широкую коалицию. Одна из основных причин – невозможность включения всех основных положений межпартийного соглашения "Универсал" в текст коалиционного соглашения.

Что будет...

Цитата из прошлого прогноза (02.10.2006): "На следующей неделе "Наша Украина" получит какую-то мощную поддержку со стороны. Это будут какие-то выгодные для нее предложения, но они могут еще больше осложнить межпартийные отношения".

Итак, на этой неделе можно ожидать заключения "Нашей Украиной" благоприятного политического договора, либо какого-то юридического или процедурного решения. Но этот договор может создать спорные, или даже конфликтные ситуации. Возможно, он будет заключен под определенные условия, ограничивающие политические перспективы блока. В целом все это будет выглядеть как сложная, довольно запутанная ситуация, которая продлится до середины ноября. Важно отметить, что в ней будут активно принимать участие практически все политические силы, но менее всего будет в нее вовлечена Партия Регионов. В конечном итоге эта ситуация вызовет споры, и окажется невыгодной ни для кого. Поэтому очень желательно в этот период не спешить принимать решения, способные приводить к конфликтам.

Возможен вариант этой ситуации с участием каких-то внешних по отношению к Украине влияний. В этом случае могут возникнуть политические и экономические проблемы для страны в виде невозможности заключить какие-то договоры. Эти проблемы продлятся до конца 2006 года. К сожалению, сейчас нет возможности определить конкретную форму и всех участников этих событий. Можно только сказать, что они окажутся важными не только для отдельных политических сил, но и для страны в целом.

В эту ситуацию будут вовлечены и высшие должностные лица страны.

Из них наиболее активные участники – президент Виктор Андреевич Ющенко и премьер-министр Виктор Федорович Янукович. Для них эти события пройдут с переменным успехом, но все-таки вызовут необходимость решать проблемные, в том числе и очень конфликтные вопросы. Для Виктора Ющенко ситуация может оказаться сложной из-за слишком ответственного подхода к выполнению своих обещаний. А Виктору Януковичу придется решать экономические и общественные проблемы. Все это может вызвать споры между ними, но эти споры будут вызваны не личным конфликтом, а только сложившейся ситуацией. Наиболее сложный период: конец октября – начало ноября этого года. Интересно то, что эта сложная ситуация не вызовет личный конфликт, а наоборот, будет способствовать улучшению отношений между ними, но позже, когда эти события немного забудутся – в первой половине 2007 года.

Для лидера оппозиции Юлии Владимировны Тимошенко эта ситуация создаст благоприятные возможности для политической и общественной карьеры, решения внутрипартийных вопросов. Особенно это должно стать заметным в третьей декаде октября.

Это самое важное событие на ближайшее будущее.

Вадим Феофанов