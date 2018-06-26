Отставка правительства: не догнали и даже не согрелись

Попытка отправить правительство Тимошенко в отставку оказалась неудачной. Премьер получила моральное удовлетворение, но вряд ли может рассчитывать на спокойную жизнь на протяжении ближайших месяцев – этого не позволят ни ее оппоненты, ни ситуация в стране.

Умение Юлии Владимировны манипулировать цифрами и фактами общеизвестно, но процедура выражения недоверия правительству предполагает отчет премьера. Тимошенко использовала предоставленное время с блеском: за 40 минут своего выступления то говорила об успехах правительства, то обращала внимание на тех, кто мешает ему работать. Список врагов народа уже привычен: президент Ющенко, Национальный банк, Партия регионов. Несколько комплиментов в адрес парламентской коалиции – и картина оказалась практически полной. Никто, собственно, и не ожидал от Тимошенко откровенного разговора о состоянии дел в стране.

Интереснее другое: подбадривая себя оптимистическими заявлениями, Тимошенко начинает не только пренебрежительно отзываться о политических оппонентах, но и забывает о своей давнишней опоре – среднем классе. Акция протеста против повышения транспортного сбора, оцененная премьером весьма презрительно – даже не первый звоночек. Дело в том, что антикризисные законы на сегодня – это инструмент агитации и пропаганды, а не реальный документ. И пока в Европе налоговое бремя и ставка рефинансирования уменьшаются, в Украине фискальные органы затягивают гайки, выбивая налоги наперед.

Партии регионов можно утешать себя разве только тем, что в ее рядах оказалось всего 3 нардепа, не захотевших голосовать за увольнение действующего правительства. А еще Виктор Янукович решил выступать без бумажки с парламентской трибуны, и это было отнюдь не самое яркое его выступление. Крупнейшая оппозиционная фракция попыталась сохранить лицо, выказав устами Анны Герман удовлетворение по поводу результатов голосования. По всей видимости, теперь регионалам предстоит борьба с Центризбиркомом и судами, за которыми будут маячить бютовцы: фракция приняла решение повторить таки фокус со сложением 150 мандатов и проведением досрочных парламентских выборов. Тимошенко, со своей стороны, обещает их не допустить, словно забыв, как полтора года назад сама была инициатором такой же процедуры. При этом стоит отметить, что рейтинг Януковича остается стабильным, а на электоральном поле Тимошенко вовсю занимается политическим браконьерством Арсений Яценюк. Экс-спикер не голосовал за отставку правительства, но не преминул хладнокровно заметить, что у Кабмина есть около месяца на принятие реальной антикризисной программы, в противном случае дамоклов меч увольнения зависнет над головой Тимошенко снова.

Неприятным сюрпризом для Юлии Владимировны стал раскол в рядах некогда монолитной фракции коммунистов – 20 ее членов высказались за отставку правительства. КПУ еще предстоит внутренний диалог на злободневные темы морали и политики, а для премьера вывод заключается в другом: обещанные кадровые перестановки в правительстве придется осуществлять с учетом интересов коммунистов. В противном случае обновление Кабмина может просто не состояться, да и проводить решение через сессионный зал впредь будет непросто.

Зато ситуация во фракции НУ-НС премьера откровенно радует – всего 10 легко предсказуемых «черных шаров» в адрес правительства. Группа Вячеслава Кириленко «За Украину» решила не принимать участия в голосовании, видимо, напомнив Виктору Ющенко, что со своими сторонниками надо считаться. Но этот небольшой демарш уже не актуален: третью по величине парламентскую фракцию невозможно назвать пропрезидентской – глава государства потерял всякий контроль над происходящими в ней событиями. Это логичный, в общем, результат политики Виктора Андреевича, ухитрившегося растерять и рейтинг, и доверие младших политических партнеров.

Видимо, доволен событиями 5 февраля Владимир Литвин. Спикеру удалось предотвратить столкновения депутатов в сессионном зале и не допустить увольнения премьера. Правда, осторожный Владимир Михайлович не торопится делегировать соратников в правительство, понимая, что в таком случае его персональное пространство для маневра сократится.

Удержавшись в премьерском кресле, Юлия Тимошенко выиграла схватку, но далеко не всю кампанию. Бодрые правительственные отчеты об успехах в экономике не могут подменить собой реальных действий, направленных на борьбу с кризисом. Миллионы украинцев не наблюдают за политическими баталиями, а борются за выживание. Впрочем, и оппоненты премьера не собираются демонстрировать чудеса антикризисного мышления. К сожалению, наша страна досрочно и крепко влипла в президентскую кампанию, которая на протяжении года будет определять логику действий основных политических игроков.

Евгений Магда