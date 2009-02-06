Губернаторы не вышли на связь с Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила селекторное совещание с губернаторами, посвященное вопросам кредитования агропромышленного комплекса, поскольку большинство председателей облгосадминистраций на связь не вышли.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО, сделав перекличку по областям, убедилась в том, что на совещании присутствуют губернаторы Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской областей, а также премьер-министр Крыма.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что губернаторы не вышли на связь по указанию Президента, и в связи с этим отменила проведение совещания.