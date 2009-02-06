Тимошенко сегодня - в Мюнхене

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в 45-й международной конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене 6-8 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, ожидается, что для участия в этой конференции Ю.ТИМОШЕНКО отбудет в Германию с двухдневным рабочим визитом сегодня во второй половине дня.

По информации организаторов конференции, заявки на участие в ней представили 13 глав государств и правительств, а также 46 министров и шесть руководителей международных организаций.

В частности, на конференцию прибудут Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франции Николя САРКОЗИ, вице-президент США Джозеф БАЙДЕН, премьер-министр Польши Дональд ТУСК и другие.

Россию на конференции будет представлять вице-премьер-министр Сергей ИВАНОВ.

Ожидается, что на конференции будет обсуждаться тема европейской безопасности, в том числе энергетической, тема борьбы с терроризмом, ситуация на Кавказе, Балканах, Ближнем Востоке, в Афганистане, а также нераспространение оружия массового поражения и средства его доставки.