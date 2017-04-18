Рабинович о годовщине Кабмина: У правительства нет плана, нет объяснений, как идти дальше

У Кабинета Министров нет плана развития страны. Об этом заявил в передаче «Кто кому Рабинович» на канале «112 Украина» народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, сообщает УНН.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время годового отчета Кабмина заявил, что считает «себя и свое правительство максимально эффективным в тех условиях, в которых пришлось работать».

«Отчет правительства Гройсмана очень напомнил завещание Кабмина Яценюка. Смотрите, какая потрясающая логика: Яценюк говорит, что Гройсман самый лучший премьер, Гройсман хвалит Яценюка. При этом Гройсман заявляет: я стал премьером на пределе экономической разрухи. У них там что-то не сходится в голове. Они все такие замечательные, в результате — одна разруха», — считает парламентарий.

По его словам, результат работы Кабинета Министров особо заметен в рейтингах международных организаций. В них Украина занимает «первые места в Европе по коррупции, по невозможности вести бизнес, по опасностям для туристов».

«Больше всего меня поражает, что такие места в рейтингах занимает страна через три года после Майдана. У правительства нет плана, у правительства нет объяснений, как идти дальше. У них есть только разговор о том, что мы можем получить еще один транш МВФ, если продадим свою землю, свои леса, своих стариков. И за это мы прокормим свору жадных, тупых, вороватых менеджеров, которые сидят на нашем горбу и продолжают неэффективно управлять украинской экономикой», - заявил Рабинович.

Также сообщается, что лидер партии «За життя» требует внеочередных выборов в Верховную Раду, чтобы разрешить политический и экономический кризис в стране.