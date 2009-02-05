Шуфричу нужен Янукович-президент, чтобы спокойно жениться

Сегодня в Партии регионов нет человека, который мог бы заменить Януковича. В этом уверен народный депутат Нестор Шуфрич.

"Я абсолютно уверен, что больше всего шансов победить на президентских выборах у Виктора Федоровича. Из оппозиции избираться всегда проще и перспективнее, тем более в условиях усугубления кризиса вследствие действий сегодняшней власти", - сказал регионал в интервью журналу "Профиль".

На вопрос корреспондента, кем видит себя политик после следующих президентских выборов, Шуфрич ответил: "Я мечтаю, чтобы выиграл Янукович и чтобы я немножко пожил для себя. Я уже говорил: если бы в 2004-м Янукович стал президентом Украины, я ушел бы в частную жизнь. К сожалению, у меня такой возможности не было, но я сделаю все для победы Виктора Федоровича – это даст ему возможность еще как минимум 10 лет быть в системе власти, и как минимум 10 лет я смогу пожить для себя. Напишите так: ради того, чтобы спокойно жениться, я сделаю все, чтобы Янукович стал президентом".

Интервью с Шуфричем читайте здесь