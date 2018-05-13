Вехи недели. Праздничный Гройсман, стабильный Парубий и уходящая Гонтарева

Скромность продолжает украшать государственных мужей. Например, Владимир Гройсман практически застенчиво не спешит отчитываться перед утвердившими его год назад на премьерском посту парламентариями, но при этом охотно общается с прессой. Владимир Борисович стремится излишне не перетягивать одеяло полномочий на себя и отказывается от наличия у себя президентских амбиций. Не сезон, как говорится. Гройсман предпочитает говорить не о прошлом, констатируя лишь стабилизацию экономики, а о будущем, расписывая влияние предлагаемых им изменений на будущий экономический рост.

Тактически глава правительства действует правильно, и на руку ему играет практическое отсутствие желающих встать у правительственного штурвала в качестве рулевого. Экономический рост пока не стал стабильной характеристикой ситуации внутри страны, поэтому многие перспективные менеджеры выдерживают тактическую паузу. Неуемное желание возглавить Кабмин демонстрирует разве только Юлия Тимошенко, с которой Владимир Гройсман регулярно переходит на личности, публично позволяя себе колкости в ее адрес и намекая, что правительственные архивы хранят немало свидетельств работы Юлии Владимировны на посту премьера. Учитывая, что социологи фиксируют более высокую популярность лидера «Батькивщины», чем главы исполнительной тактики, подобные «шалости» выглядят тактически оправданными.

Парламентарии накануне месячной паузы в пленарных заседаниях вели себя достаточно конструктивно. Правда, провалили законопроект «О Конституционном Суде», в котором увидели перспективу усиления президентского влияния, зато приняли закон о рынке электроэнергии. К сожалению, слуги народа не смогли откорректировать пресловутый «закон Савченко», что демонстрирует их весьма отдаленное представление о том, какой вред этот нормативный акт наносит обществу.

Тем временем внефракционный парламентарий Савченко продолжает эксперименты на ниве партийного строительства. При закрытых дверях Надежда Викторовна преобразовала партию «НАСТУП» в «Общественную платформу Надежды Савченко», без ложной скромности назвав ее в эфире ZIK «партией последней надежды». Пока нет четкой ясности, чем эта политическая сила будет отличаться от трех с половиной сотен других в реестре Минюста, но Надежда Викторовна обещает подробно информировать общество о своих инициативах. Следует учесть, что это уже второй политический проект за полгода, с которым Савченко решила связать свое будущее.

Тем временем еще одна влиятельная женщина решила покинуть свой пост. Глава правления Национального банка Валерия Гонтарева намерена после майских праздников уйти в отставку. Она заявила, что получала угрозы от одного из украинских олигархов и назвала двоих других – Дмитрия Фирташа и Олега Бахматюка – должниками НБУ на общую сумму в 20 миллиардов гривен. Увольнение Гонтаревой, безусловно, состоится, хотя представители парламентской оппозиции постараются вдогонку создать временную следственную комиссию для расследования ее работы во главе НБУ. Куда интереснее кандидатура преемника Валерии Анатольевны, которому предстоит заручиться поддержкой большинства депутатского корпуса. Нельзя исключить, что это назначение будет восприниматься политическими игроками в качестве важного компонента большой игры вокруг утверждения Владимира Гройсмана на посту премьера.

Евгений Магда