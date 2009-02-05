Кадровые чистки в Кабмине Тимошенко начнет на той неделе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении усилить кадровый состав правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Я думаю, что после перерыва на следующей сессионной неделе мы будем поднимать кадровые вопросы об усилении кадрового состава правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр не назвала возможные кадровые замены в составе Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Ю.ТИМОШЕНКО, выступая в парламенте с отчетом, заявила о намерении произвести кадровые ротации в том случае, если депутатский корпус не поддержит резолюцию о недоверии правительству.

В то же время ранее в интервью УНИАН премьер-министр заявляла, что правительство пока не проводило консультаций о возможных кадровых изменениях в составе правительства, поскольку ожидает от своих партнеров по коалиции – фракции НУ-НС – предложений по замене министров, работающих в Кабинете министров по квоте фракции НУ-НС.