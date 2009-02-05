ВР отказалась выразить недоверие правительству
16:21, 05 февраля 2009Политика
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"За" - 10 голосов от НУ-НС и 20 - от КПУ
Верховная Рада Украины отказалась выразить недоверие правительству.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего проекта постановления, внесенного депутатами от фракции Партии регионов, проголосовали 203 народных депутата.
В частности, поддержали принятие постановления 172 народных депутата от фракции Партии регионов, один от БЮТ, 10 - от НУ-НС, 20 - от КПУ и ни одного от Блока Литвина.
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