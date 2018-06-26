Украинские автомобилисты предлагают купить Президента и премьера за границей

Сигналы авто и визг дудок, сливаясь в один поток, разносились по центральным улицам столицы. Владельцы машин разных марок - от еще советской сборки “Нив” и “Жигулей” до современных “Тойот” и “БМВ” - выстроились по обе стороны Грушевского, оккупировав Верховную Раду и Кабмин, в надежде, что на сей раз власть их услышит.

Автомобилисты выходили из салонов своих авто, увешенных листовками с надписями: “Нет грабительскому транспортному сбору!”, “Не умеешь руководить – прочь от руля!”, “Аллергия на политиков”, “Объем двигателя - не показатель состоятельности”, “Автомобилист - не корова, хватит его доить”, “Акция проводится без поддержки политических сил”, “Нет дискриминации по объему двигателя”.

- Меня достало, что правительство все время поднимает и поднимает налоги. При сегодняшнем кризисе у народа и так нет денег, с чего они будут платить? – возмущается участник акции Константин. - Мы не можем так жить дальше и мы пришли сказать своим правителям, что-то надо менять, раз они самого этого не понимают.

- Мы не хотим, чтобы за деньги автомобилистов строили Евро-2012, - подключается Андрей. – Будем стоять, пока власть не решит наш вопрос. Мы никуда не торопимся, у нас есть бутерброды, кофе… Во время кризиса во всех странах снижают налоги, помогают людям. А у нас наоборот - начинают давить. Себе зарплату подняли перед Новым годом. А нас доят.

Требований у пикетчиков не так уже много. Во-первых, отменить закон о повышении транспортного сбора, зависящего от объема двигателя. 25 декабря 2008 года Верховная Рада резко подняла ставки налога с автовладельцев, причем заплатить кругленькую сумму теперь придется не только хозяевам престижных авто, а и стареньких “Тойот”, “Вольво”, “Фольксвагенов”, “Волг”, “УАЗов” и других, которые традиционно имеют большой объем двигателя. Уже 2 февраля Тимошенко сообщила о том, что Кабмин готовит снижение ставок транспортного сбора. Но на сегодня решение не принято. Во-вторых, участники акции требуют отменить закон о повышение акцизного сбора и законопроект о повышении импортных пошлин на 13%.

- Я горжусь этой страной – страна богатейшая, люди умнейшие, а у власти почему-то оказываются, извините, уроды, - не сдерживается в эмоциях Григорий. - Как это можно объяснить? Я очень поддерживаю товарища Задорнова в этом плане: по отдельности – умнейшие люди, вместе соберутся – толпа баранов.

- Власть развращает, - добавляет юный водитель Роман.

- Я не говорю, если меня выбрать туда, то я не буду таким же… Есть система и те, кто не в системе, там быть не могут.

- Надо ломать систему, - тут же предлагает представитель как всегда радикально настроенной молодежи.

- Она не ломается просто так, она нарабатывалась десятилетиями…

Дискуссия привлекает все больше участников.

- У нас покупают футболистов, так может давайте купим себе Президента и правительство, если наши не могут править? – предлагает Сергей.

- А где купить? – интересуюсь у него.

- Давайте в Германии, там есть люди... Выберем нормального Президента, правительство, пусть приедут к нам на пять лет, мы им заплатим, и пусть правят, если наши бараны не могут…

Из Верховной Рады выходит полковник милиции и ищет среди протестующих организаторов акции. Полковника тут же плотным кольцом окружают автомобилисты.

- Мы все организаторы. Все ответим на вопросы, - отвечает один из них.

- Найдите 5 представителей, толпой ведь не пойдете, - настаивает правохранитель.

- Они (власть - УНИАН) знают наши требования. Мы их передавали. Осталась только подписать. У нас есть инициативная группа. Нас неоднократно приглашали представители в Кабмин и в ВР.

- Здесь никто не проедет, мы станем и ляжем, - бойко выкрикивает подбежавшая молодая особа с бутылкой пива в руках. Остальным становится неудобно за ее поведение перед силовиком. Пытаются сгладить ситуацию.

- Мы не сторонники радикальных мер, но будем стоять до последнего. У вас ведь есть своя работа, - обращаются они к полковнику. - А они (ВР - УНИАН) пусть занимаются своей.

- Хорошо, - отвечает он и уходит.

В акции принимают участие около 50 автомобильных клубов со всей Украины: Крым, Полтава Запорожье, Ивано-Франковск, Львов…список городов-участников можно продолжить.

- Мы приехали из Белгород-Днестровска Одесской области специально на акцию, - рассказывают парни. - Пока требования по транспорту, потом будут и социальные. Ведь сегодняшние налоги - это настоящие поборы.

Все пикетчики отмечают, что акция не поддерживается ни одной политической силой. А организоваться удалось благодаря энтузиазму автомобилистов и силе Интернета.

- Тут есть представители клубов, а я частное лицо, сам по себе, - смеется Григорий. - Я не считаю себя бедным человеком, я могу эти деньги нашкрябать. Но сколько можно кому-то платить непонятно за что. Я сегодня отложил все дела, бросил работу, решил посвятить день акции. Если все принципиально не изменится – эта акция далеко не последняя.

В пробке наряду с участниками акции протеста стоят рядовые киевляне – невольные заложники ситуации. Соня уже опоздала на час на работу. Но особо не переживает. Спокойно сидит в салоне своей “Мазды” и полностью поддерживает протестующих.

- Наша власть - это просто позор какой-то, - возмущается Соня. - Пригласить надо какого-то человека умного, Путина что ли, может хоть он что-то сделает. Это же ужас, что в стране творится - вор на воре сидит и вором погоняет. Все куплено. Крым раскуплен, к морю подойти невозможно. Бандит на бандите.

Заметно выделяются среди потока машин автобусы №62. Их маршрут как раз пролегает через “оккупированную территорию”. Салоны пусты. Водитель затягивается сигареткой, почитывая газету, кондуктор лузгает семечки.

- Давно стоите? - спрашиваю у них.

- Да вот уже как час, - спокойно отвечает водитель.

- Поддерживаете бастующих или мешают вам работать?

- Конечно, поддерживаю. Ничего, постоим.

- Беспредел вообще творится, - живо включается в разговор кондуктор. - Где деньги брать? Зарплаты не платят. Как выжить? Надо их всех под стенку поставить и расстрелять!

С автомобилистами солидарен даже водитель скорой помощи, затесавшейся среди гудящих авто.

- Стоим со всеми. Ехали на вызов, как видите, не доехали. Молодцы, пусть бастуют. Я б еще пулемет взял. Богатый бедного не поймет…

Лидер партии “Братство” Дмитрий Корчинский тоже среди протестующих. Правда не в автомобиле, а на тротуаре, как всегда в окружении молодежи.

- Моя машина стоит в этой пробке, тоже бибикает, агитирует. Мы поддерживаем акцию на 100%, - делится Корчинский. - Ее организовали автомобильные клубы, но нам пришлось “зашарашить” 100 тысяч листовок в Киеве, чтобы народец еще подтянулся. Мое требование – отменить транспортный сбор, отменить акцизы. Но я категорично не согласен с тем, что нужно заложить транспортный сбор в стоимость бензина, это глупость. Правительство этим воспользуется и бензин у нас уже завтра будет стоить 10 гривен литр. С правительством нельзя играть, оно всегда обманет. Отменит транспортный сбор и тут же накинет новые непрямые налоги и будут тянуть те сами деньги. Наше задание не выбить маленькую уступку у Верховной Рады, правительства, Президента, а отправить в отставку всю политическую элиту, ввести люстрацию, запретить людям, которые рулили нами 10 лет, занимать любые руководящие должности.

- А разве новая политэлита в стране есть?

- Конечно, например люди, которые сегодня организовывали эту акцию, не хуже будут рулить автомобильной сферой, чем нынешний министр транспорта. Новая элита – это люди, которые скинули старую. Вот и все.

Анна Ященко

Фото Александра Бурковского / УНИАН